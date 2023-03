Prvi benefiti 5G mreže za One korisnike u Crnoj Gori i inostranstvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One Crna Gora je pustila u rad prvu 5G zonu na novom frekventnom opsegu koji omogućava gigabitne brzine, a za svoje korisnike obezbijedila je i mogućnost korištenja 5G mreže u inostranstvu.

Izvršni direktor kompanije One Crna Gora, Branko Mitrović, kazao je da su odobrenjem Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za korišćenje takozvanih 5G pionirskih opsega u našoj zemlji, otvorena vrata za mrežu budućnosti ka kojoj je One Crna Gora već zakoračila.

“Na našoj upravnoj zgradi već je puštena u rad prva 5G NR bazna stanica na frekvencijama 3600 megaherca (MHz)”, rekao je Mitrović.

On je objasnio da će 5G tehnologija u punom kapacitetu njihovim korisnicima omogućiti gigabitne brzine u prenosu podataka i sasvim nova korisnička iskustva.

Osim što će nastaviti sa razvojem infrastrukture za 5G mrežu kako u glavnom gradu, tako i u ostalim crnogorskim opštinama, One je za svoje korisnike već obezbijedila 5G mrežu i van Crne Gore.

To znači da je za sve u toj mreži 5G dostupna kroz saradnju sa roming partnerima u Bugarskoj (Yettel, Vivacom), Austriji (A1, 3AT), Irskoj (Three), Holandiji (KPN), Hrvatskoj (A1HR), Poljskoj (Orange PL), Turskoj (AVEA) i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (Etisalat).

“Predani rad već je počeo da donosi konkretne rezultate koji su dokaz da je 5G za One strateški pravac usmjeren na korisnika, ali i na sveukupan digitalni razvoj Crne Gore. Uz 5G tehnologiju, očekujemo velike promjene u načinu na koji se ljudi povezuju, rade i žive, a mi smo spremni da budemo na čelu ovog razvoja”, rekao je Mitrović.

Učešćem na aukciji spektra kompanija One je investicijom od skoro tri miliona EUR obezbijedila idealne resurse za implementaciju 5G mobilne mreže visokih performansi i kapaciteta.

One je na nedavno završenoj aukciji Spektra zakupila najviše 5G spektra.

Kompanija One je kupila frekvencije na 700 MHz i 3600 MHz na period od 15 godina, te obezbijedila dodatna dva bloka na 3600 MHz, na koja je jedina stekla pravo.

“Ovom investicijom naš vlasnik, mađarska Grupa 4iG još jednom je pokazala da snažno vjeruje u crnogorsko tržište i da je ovo samo jedan od koraka ka daljim ulaganjima u infrastrukturu i u budućnost tehnološkog napretka, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu Zapadnog Balkana”, zaključio je Mitrović.

