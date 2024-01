Prošla godina za NPCG bila rekordna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prošla godine je za Nacionalne parkove (NPCG), prema svim pokazateljima, bila rekorda, a pored dobre posjete i prihoda, zabilježen je veliki uspjeh u borbi protiv svih vrsta nezakonitih aktivnosti i zaštite biodiverziteta, saopštio je direktor Vladimir Martinović.

Prihodi su, prema njegovim riječima, prevazišli planirane i već u oktobru su iznosili preko tri miliona EUR, što je 120 odsto više u odnosu na 2022. godinu, dok je u svim parkovima zabilježen veći broj posjetilaca.

„Naši podaci govore da je u parkovima boravilo preko 685 hiljada posjetilaca, što je u poređenju sa rekordnom 2019. godinom oko 100 hiljada posjetilaca više“, rekao je Martinović agenciji CGNews.

On smatra da su ti podaci rezultat intezivne posvećenosti, istrajnosti i timskog rada svih kolega, koji obavezuje na dodatne napore da i ova godina bude uspješna, ali u skladu sa zaštitom prirode i održivim razvojem.

Martinović je saopštio da je prioritet NPCG zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti parkova, jer se samo uz očuvana i zaštićena područja može očekivati dobar poslovni rezultat. On je podsjetio i na jedan od gorućih problema sa kojim se uprava preduzeća susrela, a to su određene nelegalne aktivnosti u parkovima.

„Prioritet nam je bila borba protiv tih aktivnosti, koja je u prethodnih godinu intenzivirana. Rezultati sa terena govore da smo na pravom putu i da je u svim parkovima neophodna organizovana kontrola i jačanje Službi zaštite kako bi imali očuvan prostor i biodiverzitet. Kada su nelegalne aktivnosti u pitanju njihov broj je smanjen na minimum”, kazao je Martinović.

On je dodao da u cilju povećanja efikasnosti, menadžment NPCG radi na unapređenju materijalno-tehničkih sredstava, uključujući nabavku novih uniformi i opreme za potrebe nadzornika kaže Martinović.

„Posebno moramo istaći rezultate u borbi protiv krivolova u NP Skadarsko jezero, gdje je zahvaljujući intenzivnim aktivnostima Službe zaštite osjetno smanjen broj nelegalnih aktivnosti. Službe zaštite su na terenu 24 sata, što je veomat težak, zahtijevan i odgovoran posao”, kazao je Martinović.

Velika posvećenost i timski rad na zaštiti biodiverziteta donio je izvandredne rezultate, a radu na terenu prethodilo je usvajanje strateških dokumenta, odnosno planova upravljanja za svih pet parkova. Usvajanje tih dokumenata bilo je jedno od mjerila iz Akcionog plana za poglavlje 27, pa samim tim i prioritet, budući da se na usvajanje čekalo duže od tri godine.

Pomoćnica direktora za zaštitu, održivi razvoj i turizam Maša Vučinić, rekla je da je Stručna služba imala izvanredne rezultate kada je riječ o istraživanju flore i faune, tako da se mogu pohvaliti i nekim novim vrstama koje su evidentirane, poput šarenog tvora u NP Prokletije.

„Pristupili smo i mjerama konzervacije i u toku je izrada idejnog rješenja za kućicu u NP Biogradska gora u kojoj se nalazi i najveća porodiljska kolonija, ne samo u Crnoj Gori već vjerovatno i u Evropi, slijepog miša – malog potkovičara“, navela je Vučinić i dodala da se nada da će ove godine biti adaptirana kućica kako bi sačuvali koloniju.

Ona je najavila da je za ovu godinu planirano instaliranje smart sistema, odnosno digitalizacija podataka koja će olakšaće upravljanje zaštićenim područjima.

Vučinić je rekla da je tokom prošle godine kao jedna od slabih karika prepoznata saradnja sa lokalnim zajednicama i stanovništvom, pa je intenzivno rađeno na formiranju klastera i organizovanju sastanaka kako bi svi akteri bili uključeni u pripremu novih Planova upravaljanja za period 2026-2035.

Pomoćnica direktora za finansijske i opšte poslove, Marinela Đuretić, saopštila je da su izmjenom odluke o naknadama, uz podršku nadležnih institucija, ostvareni prihodi na znatno višem nivou u odnosu na prethodne godine, što je dovelo do finansijske stabilnosti poslovanja.

Menadžment je posebnu pažnju tokom prošle godine posvetio je poboljšanju uslova rada zaposlenih.

Đuretić je podsjetila da je usvajanjem kolektivnog ugovora obavljeno usklađivanje zarada u NPCG sa onima u javnom sektoru, dok su izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora u junu zarade dodatno uvećane.

„Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, obezbjedili smo redovnu isplatu zarada zaposlenima i nakon drugog povećanja. Naslijeđeni poreski dug iz ranijeg perioda u iznosu od 860 hiljada EUR redovno se isplaćuje u jednakim mjesečnim ratama shodno potpisanom reprogramu poreskog duga sa Upravom prihoda i carina. Zahvaljujući posvećenom radu i angažovanju zaposlenih u Službi finansija, nakon dužeg niza godina, NPCG su dobili pozitivno mišljenje nezavisnog revizora na finansijske izvještaje“, kazala je Đuretić.

Pomoćnik direktora za kontrolu i monitoring Stefan Ivanović, rekao je da je preduzeće tokom prošle godine postavilo rekorde kada je riječ o naplati ulaznica i ostvarilo rast od oko 48 odsto.

„Naplata ulaznica u NP Lovćen povećana je oko 50 odsto, u NP Biogradska gora 22 odsto, a NP Durmitor 48 odsto” rekao je Ivanović.

NPCG se već priprema za narednu turističku sezonu, a svoju ponudu koja se zasniva na aktivnom odmoru prezentovali su na značajnim sajmovima turizma u Evropi. U planu je, kako su kazali, realizacija brojnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u turističku infrastrukturu u svim parkovima.

Oni su posvećeni edukaciji najmlađih, za koje je planiran projekat koji će obuhvatiti veći broj djece različitih uzrasta sa ciljem podizanja svijesti o potrebi zaštite prirode.

Iz NPCG su podsjetili da je cijena godišnje ulaznice od 13,5 EUR prošle godine prouzrokovale veliko interesovanje posebno domaćih posjetilaca, te da je cijena ostala nepromijenjena i već sada ljubitelji prirode je mogu kupiti u parkovima i upravi NPCG.

