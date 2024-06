Projekti ključni na putu ka prosperitetu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropski projekti nijesu samo finansijska podrška, već ključna komponenta puta Crne Gore ka prosperitetnijoj budućnosti, saopštila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

“Oni unapređuju naše znanje, donose inovacije i otvaraju mogućnosti za saradnju sa partnerima širom Evrope. Kroz ove projekte, crnogorske organizacije, institucije i kompanije postaju dio jedne veće zajednice koja dijeli vrijednosti, ciljeve i viziju budućnosti”, kazala je Drakić na trećem Sajam evropskih projekata koji je PKCG organizovala ispred Dvorca Petrovića na Kruševcu.

Riječ je o manifestaciji koja okuplja institucije, organizacije i kompanije koje implementiraju projekte finansirane sredstvima različitih programa Evropske unije (EU), a ima za cilj promociju ostvarenih rezultata.

Učešće je uzelo više od 40 organizacija i institucija koje su predstavili oko 200 projekata.

Drakić je istakla da ovaj događaj predstavlja još jednu priliku da se naglasi važnost evropskih integracija i projekata za razvoj crnogorske privrede i društva.

Ona je istakla značaj saradnje sa Ministarstvom evropskih poslova, kako u segmentu vezanom za projekte, tako i u dijelu vođenja pretpristupnih pregovora koji su od posebnog značaja za privredu zbog njene integracije u jedinstveno tržište.

Prema riječima Drakić, PKCG je ponosna na svoju ulogu u implementaciji, promociji i podršci evropskim projektima.

“Naš cilj je da koristeći evropske fondove unaprijedimo znanje i kapacitete kako privrede, tako i Komore kao najstarije i jedinstvene poslovne asocijacije u zemlji”, rekla je Drakić.

Ona je apostrofirala i važnost saradnje jer, kako je dodala, samo se zajedničkim naporima mogu iskoristiti svi potencijali koje nam evropski projekti pružaju.

“Ovaj Sajam je upravo mjesto gdje se promovišu uspješne priče, ali i razmjenjuju iskustva i dijele ideje. Zbog toga je važno da smo otvoreni za saradnju koja je temelj napretka. Evropski projekti nas uče koliko je važno raditi zajedno, dijeliti resurse i iskustva, te zajednički rješavati izazove. Uvjerena sam da će ovaj događaj otvoriti mogućnosti za brojne nove inicijative i projekte koji će doprinositi daljem razvoju Crne Gore”, kazala je Drakić.

Ona smatra da je pored korišćenja evropskih fondova, nužno da se usmjerimo na prenos znanja i iskustva iz naprednih zemalja EU u oblastima inovacija i tehnologija, zaštite životne sredine, zelene i cirkularne ekonomije, te digitalizacije.

A fondovi i projektna partnerstva upravo to omogućavaju.

Prema riječima Drakić, brojni učesnici Sajma potvrđuju da Crna Gora ima kapaciteta da koristeći dostupnu podršku evropskih fondova radi na sebi i ispunjava postavljene ciljeve

Ona je podsjetila da su kroz prve pozive različitih programa IPA III odobreni brojni novi projekti čija je implementacija započela ili će započeti u ovoj godini, te da raduje da su tokom prošle godine postali dostupni i novi program – Digital Europe, Interreg Europe, Single Market Program i sada EU4Health.

PKCG je iskoristila tu mogućnost i sa partnerima predala aplikaciju za prvi nacionalni Digitalno inovacioni hub, uključila se u projekat programa Interreg Europe, te kroz Single Market Program nastavila učešće u Evropskoj mreži preduzetništva.

“Komora je aktivna u 30 projekata iz 15 programa, a očekujemo i odobravanje desetak novih aplikacija. Naši partneri su brojni univerziteti, poslovne asocijacije, nevladine organizacije, naučno tehnološki parkovi iz EU i regiona. To potvrđuje da smo kredibilan saradnik koji posvećeno radi na ispunjavanju ciljeva ugovorenih projekata. Imperativ je da to ostanemo i u periodu koji je pred nama. Naša vrata su otvorena i svim partnerima iz Crne Gore, koje i ovim povodom pozivam da razmijenimo ideje i zajedno učestvujemo na budućim pozivima”, poručila je Drakić.

Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, izrazila je veliko zadovoljstvo što ima priliku da otvori ovu, sada već tradicionalnu, manifestaciju.

“Sajam projekata nam pruža priliku da na neposredan način predstavimo rezultate projekata koje finansira EU i skrenemo pažnju javnosti na sve koristi koje ovi projekti donose našim građanima i građankama”, istakla je Gorčević.

Prema njenim riječima, uz podršku pretpristupnih fondova EU, Crna Gora više od 17 godina aktivno sprovodi projekte koji direktno doprinose održivom razvoju države i unapređuju životni standard građana.

Počevši od oblasti zdravstva, preko obrazovanja, socijalne inkluzije i zaštite životne sredine, pa do razvoja turizma i očuvanja kulturnog nasljeđa, projekti donose višestruke benefite u brojnim oblastima.

“Projekti nam takođe omogućavaju da sarađujemo sa susjedima, ali i sa svim državama članicama Unije. Tako u okviru programa evropske teritorijalne saradnje, kroz mehanizme kao što je Interreg, crnogorske institucije i organizacije imaju priliku da realizuju projekte zajedno sa kolegama iz šireg okruženja, i na taj način razmjenjuju dobre prakse, rješavaju zajedničke izazove, njeguju dobrosusjedske odnose i doprinose regionalnoj stabilnosti”, poručila je Gorčević.

Ona je istakla da za Crnu Goru, koja je sa 44. Vladom odlučno krenula ka punopravnom članstvu u EU, projekti koje finansira Unija imaju ključnu ulogu u procesu evropske integracije.

S jedne strane, kako je navela Gorčević, projekti omogućavaju da dostignemo evropske standarde kojima težimo kao buduća članica, dok ujedno daju i priliku građanima da, i prije samog članstva, osjete konkretne koristi i pozitivne promjene koje donosi proces pristupanja Uniji.

U konačnom, projekti nas pripremaju i za buduće izazove, jer nam omogućavaju da izgradimo kapacitete za upravljanje još većim projektima kada postanemo dio velike evropske porodice.

“Zadovoljstvo mi je što danas imamo priliku da se bliže upoznamo sa rezultatima koje su korisnici sredstava Evropske unije ostvarili u prethodnom periodu. Istovremeno vas ohrabrujem da nastavite vrijedno da radite i da koristite brojne mogućnosti za finansiranje projekata koje su vam na raspolaganju. Korišćenjem ovih mogućnosti, sigurna sam da možemo sprovesti u djelo kvalitetne ideje, podstaći inovacije i unaprijediti konkurentnost naše države”, rekla je Gorčević.

Ona je posebnu zahvalnost izrazila PKCG, za organizaciju događaja i sjajnu saradnju od samog početka.

Posjetioci Sajma bili su u prilici da se upoznaju sa projektima koje implementiraju institucije, opštine, kompanije, univerziteti i NVO sektor.

Pored upoznavanja s projektima koji su u toku, Sajam je ponudio mogućnost umrežavanja u cilju ostvarenja saradnje za pozive koji se očekuju u narednom periodu.

