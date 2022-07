Proizvodnja mlijeka 173,4 miliona litara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupna proizvodnja mlijeka u Crnoj Gori u prošloj godini je iznosila 173,4 miliona litara, od čega najveći dio čini kravlje, 89,3 odsto, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

“Prosjek pomuženog mlijeka po kravi je 3,15 hiljada litara. Ukupna proizvodnja vune je iznosila 252 tone, a jaja 113,63 miliona komada”, rekli su iz Monstata.

Statističari su izračunali da je ukupan broj goveda u prošloj godini iznosio 71,17 hiljada, što je 8,6 odsto manje u odnosu na 2020.

“Ukupan broj ovaca u prošloj godini iznosio je 165,92 hiljade i manji je šest odsto u odnosu na 2020, dok je ukupan broj koza iznosio 29,03 hiljade i veći je 4,3 odsto”, navodi se u saopštenju.

Prema podacima Monstata, broj svinja u prošloj godini iznosio je 24,33 hiljade, što je 5,7 odsto manje u odnosu na 2020, dok se kod živine bilježi pad od 0,8 odsto.

