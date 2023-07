Proizvedeno 1,72 miliona tona lignita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proizvodnja uglja u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila je 1,72 miliona tona lignita, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

“Ukupno raspoloživa količina uglja za finalnu potrošnju u prošloj godini iznosila je 22,8 hiljada tona, od čega je 8,3 hiljade tona utrošeno u industriji, dok je 14,5 hiljada tona utrošeno u ostalim sektorima”, navodi se u saopštenju.

Iz Monstata su dodali da je za proizvodnju električne energije utrošeno 1,46 miliona tona lignita.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS