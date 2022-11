Profit otišao na kredit za brodove

Bar, (MINA-BUSINESS) – Pomorska kompanija Barska plovidba na kraju septembra ove godine poslovala je sa neto gubitkom od 310,25 hiljada EUR i imala je znatno lošiji ukupan učinak od druge, potpuno državne, pomorske kompanije Crnogorska plovidba iz Kotora.

Vijesti pišu da iako je taj rezultat skoro osam puta bolji nego što ga je Barska plovidba imala za devet mjeseci lani, finansijski učinak kompanije čiji je većinski vlasnik država, nije ni izbliza uspješan u odnosu na rezultat Crnogorske plovidbe, koja je na kraju septembra bila u plusu od 973,73 hiljade EUR.

Kotorska kompanija je, kao i Barska plovidba, sama ove godine umjesto da to u njihovo ime radi država, platila dvije rate kredita kineskoj Exim banci za gradnju svoja dva broda, a uz to je imala i velike troškove zbog redovnog petogodišnjeg remonta, dokovanja i takozvane obnove klase svojih brodova.

Barska plovidba ove godine nije imala velikih izdvajanja za remont brodova jer petogodišnja obnova klase za njene brodove “Bar” i “Budva” dospijeva 2024. godine, a svojim novcem je platila obje ovogodišnje rate kredita Exim banci u ukupnom iznosu od 3,82 miliona USD.

Barska plovidba je to postigla zahvaljujući poboljšanju prilika na svjetskom tržištu brodskog prostora i značajnom rastu vozarina koji je obilježio prošlu godinu.

Ova kompanija, na čijem je čelu izvršni direktor Zoran Tajić (PzP) je na kraju prošle i početkom ove godine promijenila unajmitelja svojih brodova i umjesto sa kompanijom Sea Pioneer iz Londona kojoj je do tada godinama davala u vremenski najam /time charter/ svoje brodove, ušla u posao sa novim unajmiteljem – kompanijom Norden iz Danske.

Kod novog unajmitelja “Bar” i “Budva” su zaključeni po znatno većoj najamnini nego što je to bio slučaj ranije sa Sea Pioneerom, pa oba broda sada plove po dnevnoj vozarini nešto nižoj od 20 hiljada USD po brodu.

Ovo je rezultiralo značajnim porastom prihoda iz osnovne djelatnosti Barske plovidbe koji su za devet mjeseci bili 10,3 miliona EUR, što je 2,7 puta više u odnosu na isti period lani.

Uz to, kompanija je na kursnim razlikama zaradila još 216,33 hiljade EUR, dok su joj ostali prihodi iznosili 254,74 hiljade EUR.

Ukupno je za devet mjeseci Barska plovidba ove godine prihodovala 10,77 miliona EUR. Troškovi poslovanja su za devet mjeseci ove godine bili više od million EUR veći nego lani i iznosili su 3,82 miliona EUR. Za skoro 150 hiljada EUR u odnosu na prošlogodišnje, porasli su i troškovi za zarade, naknade zarada i ostale lične rashode zaposlenih, za što je ta kompanija za devet mjeseci ove godine izdvojila 1,64 miliona EUR.

Kada se troškovi poslovanja i zarada zaposlenih odbiju od ukupnih prihoda, BP je za devet mjeseci ostvarila pozitivan poslovni rezultat veći od pet miliona EUR. Međutim, sve to je “isparilo” kada je obračunala rashode po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite od 5,59 miliona EUR, pa je konačni bilans poslovanja za devet mjeseci minus od 310,25 hiljada EUR.

U izvještaju menadžmenta o poslovanju Barske kompanije, koji prati računovodstvene bilanse objavljene na sajtu Komisije za tržište kapitala, nema nikakvih objašnjenja zašto su troškovi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite za devet mjeseci bili toliko visoki da su više nego “pojeli” kompletan, inače dobar osnovni finansijski rezultat poslovanja.

Ovi troškovi nesrazmjerno su visoki u odnosu na izdatke koje je u istom periodu po istom osnovu imala kotorska kompanija koja je na kamate, kursne razlike i druge efekte ugovorene zaštite do kraja septembra potrošila 2,39 miliona EUR.

