Prodati svi zapisi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi državni zapisi, vrijedni 20 miliona EUR, prodati su danas na aukciji sa rokom dospjeća 91 dan, po prosječnoj stopi od 3,75 odsto.

Time je prikupljeno ukupno 50 miliona EUR koliko je nedostajalo novca državnoj kasi do kraja godine.

Vlada je 23. novembra, na predlog Ministarstva finansija, donijela odluku da emituje 50 miliona vrijedne državne zapise na domaćem tržištu, kako bi nadoknadila nedostajući novac u državnoj kasi za ovu godinu i stvorila fiskalnu rezervu.

Ukupno je, kroz prethodne dvije aukcije održane u decembru, prikupljeno 30 miliona EUR. Država se na tim aukcijama zadužila po prosječnim stopama od 3,5 odsto, odnosno četiri odsto.

Državni zapisi su kratkoročne hartije od vrijednosti čijim se emitovanjem država zadužuje za taj iznos, a zainteresovani na aukciji daju svoje ponude sa procentom prinosa, odnosno kamate za taj iznos i period od emitovanja do naplate.

CBCG je agent državi za emitovanje zapisa, odnosno obavlja posredničku tehničku ulogu.

Ministarstvo finansija obavezno je da na dan dospijeća isplati obaveze po emitovanim državnim zapisima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS