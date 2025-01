Procesuirati one koji rade nezakonito

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nadležni bi trebalo da procesuiraju stečajnog upravnika Vektre Montenegro, Radojicu Grbu i sudsku izvršiteljku, Jasminku Bajević, jer postupaju nezakonito, tvrde u nevladinom udruženju (NVU) radnika Vektra Boka i apeluju na Vladu da zaštiti radnička prava.

Predstavnik NVU radnika Vektra Boka, Đorđe Rajak, smatra da organizovana grupa unutar pravosudnog i poreskog sistema, pokušava da izvrši agresiju na radnike, odnosno sprovede još veću pljačku nego što je napravljena do sada, prenosi PR Centar.

„HTP Boka je privatizovana još 2007. godine, paket akcija je kupila Vektra Montenegro. Tvrdimo da je to kupljeno kreditom gdje je založena imovina HTP Boke, poslije se situacija odvijala čudnim putevima. S obzirom na to da je Vektra Montenegro bez imovine, a da je stečajni upravnik Vektre Montenegro Radojica Grba, imamo mnogo pitanja za njega”, rekao je Rajak na konferenciji za novinare u PR Centru.

On je pitao na osnovu čega i kako su prepisane akcije na Vektru Montenegro, jer da bi se ta transakcija pravno izvršila trebalo je da se investira 64 miliona u kapitalne objekte HTP Boke.

S obzirom na to da nijedan cent nije uložen, ne postoji nijedan pravni akt, kako smatra, kojim Vektra Montenegro može prisvojiti akcije HTP Boke.

„Gdje su 64 miliona, gospodine Grba i ko će i kad platiti to da bi se vi mogli ovako ponašati i upravljati Herceg Novim? Da li ste znali da su akcije opterećene i blokirane od Vlade i Savjeta za privatizaciju i ko ih je razblokirao? Kako ste vi prisvojili akcije HTP Boke i gdje su pare za investicije? Jeste li znali da budno pratimo vaše instrukcije i sumnjamo da ste glavni organizator pljačke ostatka imovine HTP Boke“, naveo je Rajak.

On je poručio da Grba ne poštuje plan reorganizacije, koji je Privredni sud potvrdio rješenjem 2017. godine, a i u njemu je zabranjena prodaja akcija i opterećenje i prodaja kapitalnih objekata.

„Vi to krčmite kao đedovinu. Nećete moći gospodine Grba. Da li mislite da možete biti gubernator Herceg Novog? Radi se o imovini čija je minimalna vrijednost 120 miliona EUR. A šta je sa onih 64 miliona? I znate li da ste oštetili grad za 500 miliona EUR? Računajte boravišne takse, minimalnu cijenu konačišta, da ne govorimo o amortizaciji objekata koji su urušeni“, kazao je Rajak.

On je naveo da Grba neće uspjeti da manipuliše sa manjinskim akcionarima, niti sa akcijama Boke.

„Nećete moći da nas obespravljujete. Ne dozvoljavamo vam i pozdravlja vas 195 radnika po spisku NVU. Što dalje ruke od radnika, ili pređite i radite po zakonu, a ne ispod žita. Vama je glavna okupacija da opljačkate Herceg Novi. E pa neće moći“, rekao je Rajak.

On je od sudije Nemanje Popovića tražio da poništi rješenje, koje nije ispoštovano, jer 1,3 miliona za poreze i doprinose ne postoji.

„Što se tiče direktora Poreske uprave Sava Laketića, nije dozvolio svojoj pravnoj službi da se podnese žalba na neuvođenje stečaja, iako smo urgirali. Gdje su porezi i doprinosi? Gdje je taj čuveni milion o kojem ste i vi i predmetni sudija toliko pričali? Gdje su radnicima porezi i doprinosi? S obzirom na to da nema nijednog centa, molimo vas da što hitnije napravite zahtjev za uvođenje novog stečaja na kompletan iznos preko pet miliona, da bi se radnici spasili“, rekao je Rajak.

Prema njegovim riječima, kada je riječ o prodaji Hotela Igalo, sudska izvršiteljka Jasminka Bajević 30. januara prošle godine raspisala je prodaju, a da nije sačekala pravosnažnost rješenja Privrednog suda kojim se ukida stečaj u Vektra Boki.

„Nije sačekala rješenje o ukidanju mjere o zabrani prodaje istog suda, koju je potvrdio Apelacioni sud. Nije sačekala odluku Privrednog suda o prigovoru na vještačenje, već je održala licitaciju. Nije sačekala odluku Osnovnog suda u Herceg Novom kojom je traženo njeno izuzeće u predmetu kada je organizovala prvo nadmetanje. Oglas je objavljen u vrijeme kada je većina dana neradno i na portalu, koji je zatvoren za javnost osim za članove“, naveo je Rajak.

On je kazao da je Bajević vještačenje povjerila vještaku ekonomske struke, umjesto građevinske, koji je konstatovao da je objekat za rušenje i umanjio mu za 250 hiljada EUR.

„Sve je ovo uradila kako bi došlo do drugog nadmetanja, kako bi se prepolovila vrijednost pomenute nekretnine i prodala daleko ispod onog što vrijedi. Bajović je počinila krivična djela zloupotreba službenog položaja u vezi sa krivičnim djelom nesavjestan rad u službi i zato tražimo da se protiv nje pokrene krivični postupak“, kazao je Rajak.

On tvrdi da o radnicima HTP Boke niko ne vodi računa i ima jasne zahtjeve.

„Specijalno državno tužilaštvo treba da oduzme privremeno ili trajno svu imovinu, da se ta imovina procijeni u realnoj vrijednosti, da se Grba dovede na saslušanje da vidimo po kojoj osnovi želi da upravlja tom imovinom, a zaboravio je da 64 miliona treba da investira“, rekao je Rajak.

Radnici su poslali zahtjeve Vladi i traže da se ispoštuju elementi kupoprodajnog ugovora koji su potpisali Vlada i Savjet za privatizaciju.

„Hoćemo da se mi kao radnici definitivno naplatimo od imovine HTP Boke. Država bi od imovine HTP Boke mogla prihodovati minimum 70 miliona EUR. Od Vlade tražimo da iz kupoprodajnog ugovora ispoštuje ono što je potpisano, ovjereno. Vlada se mora pozabaviti radnicima HTP Boke i Herceg Novim i imovinom koja je države Crne Gore“, poručio je Rajak.

On je naveo da radnici imaju podršku lokalne samouprave i predsjednika Opštine Stevana Katića.

