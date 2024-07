Problemi u radu portala Poreske uprave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Portal Poreske uprave (PU) Taxis, koji služi za podnošenje finansijskih iskaza, trenutno funkcioniše otežano, pa kompanije danima ne mogu da dobiju potvrde i uvjerenja o plaćenim porezima i doprinosima.

To značajno koči rad crnogorskih privrednika jer, između ostalog, ne mogu ni do papirologije za dobijanje dozvola za rad i kasniji povraćaj novca od akciza.

To je Vijestima, zbog problema koje imaju njihovi klijenti, kazalo više nezadovoljnih knjigovođa.

Provjerom ove državne veb stranice, kako piše list, se takođe vidi da je funkcionisanje otežano.

Iz PU su prije tri dana na Facebook i Instagram stranicama saopštili da je Taxis portal trenutno nedostupan zbog redovnog održavanja i da će korisnike blagovremeno obavijestiti kada opet bude potpuno funkcionalan.

Vijesti o ovom slučaju čekaju odgovore od PU, kojom rukovodi vršilac dužnosti direktora Sava Laketić.

“Rok za podnošenje revizorskih izvještaja je pomjeren do 5. jula. Revizorski izvještaji podnijeti do 5. jula smatraće se blagovremeno podnijeti”, naveli su iz PU na društvenim mrežama.

Jedna od podgoričkih knjigovođa je objasnila da je problem počeo prije nekoliko dana pa njihovi klijenti – kompanije, ne mogu do potrebnih potvrda i uvjerenja, zbog čega od Ministarstva unutrašnjih poslova ne mogu dobiti ni dozvolu za rad, a samim tim ni osnov za povraćaj akcize.

Situaciju, kako tvrdi, pogoršava činjenica da se niko ne javlja na kontakt telefone PU, već da informacije dobijaju samo od centrale na Cvijetinom brijegu.

“Nemamo nikakav odgovor od institucija. Od razdvajanja PU i Uprave carina, one nemaju vezu, niti postoji softverska povezanost, pa nemaju uvide jedni drugima u dokumentaciju”, navela je ona.

