Privredni odnosi Srbije i Crne Gore sve intenzivniji

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Privredni odnosi Srbije i Crne Gore su sve intenzivniji, što je odličan signal ka unapređenju ekonomske saradnje od koje će koristi imati privreda i građani, ocijenili su crnogorski premijer Dritan Abazović i predsjednik srbijanske Privredne komore (PKS) Marko Čadež.

Abazović i Čadež su se na sastanku u PKS složili da intenzivnija regionalna saradnja i inicijativa Otvoreni Balkan donose bolju budućnost na Zapadnom Balkanu.

„Uz poruku da su kompanije iz Srbije dobrodošle u Crnu Goru da se uključe u planiranu realizaciju velikih projekata od infrastrukture do turizma, Abazović susret sa Čadežom i nekim od najvećih kompanija iz Srbije ocjenjuje kao znak resetovanja i unapređenja odnosa Srbije i Crne Gore“, navodi se u saopštenju PKS.

Abazović je kazao da su razgovarali sa kompanijama iz Srbije o nekoliko biznis projekata u infrastrukturu i turizam, ali i o regionalnoj saradnji i suzbijanju barijera koje postoje za biznis, bilo da su one na granici, u upravama carine dvije zemlje ili na drugim mjestima.

On je uvjeren da su poslovne zajednice Srbije i Crne Gore željne poboljšanja odnosa.

Abazović je istakao da je inicijativa Otvoreni Balkan veoma dobra i da je lično podržava, ali da treba da se više promoviše.

Čadež je saopštio da su Srbija i Crna Gora privredno veoma upućene jedna na drugu, što se najbolje vidi po trgovinskim vezama.

„Želim da vam zahvalim što ste, i prije nego što ste postali premijer, imali jasnu viziju da ceo region moramo da zasnujemo na budućnosti, a ne na prošlosti“, rekao je Čadež.

Prema njegovim riječima, važno je da dvije strane budu u stalnoj komunikaciji i da se formiraju radne grupe dvije zemlje koje će se baviti temama poput snabdijevanja hranom, ali i ubrzanjem protoka robe i usluga preko granice pojednostavljenjem procedura.

„Crna Gora ima veliki potencijal da postane turistički i logistički hab regiona. Postoji ogroman interes stranih i domaćih kompanija koje vide ovu zemlje kao opciju za rješavanje svojih logističkih problema, ali i da se unaprijede turistički potencijali“, smatra Čadež.

Abazović je u PKS imao odvojene razgovore sa predstavnicima kompanija MK Group, Eliksir, Milšped.

Srbija je prvi spoljnotrgovinski partner Crnoj Gori.

Robna razmjena je prošle godine vrijedila 900 miliona EUR, a do kraja aprila ove godine dostigla je 306,7 miliona EUR, što je 28,1 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Ukupna ulaganja srbijanske privrede su od 2006. do ove godine nešto veća od 516 miliona EUR.

