Privredi na sjeveru hitno potrebna podrška

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredi na sjeveru Crne Gore hitno je potrebna podrška, poručeno je na predstavljanju dostupnih programa za mala i srednja preduzeća (MSP) u Bijelom Polju.

Predstavljanje, koje je održano u EU kutku, organizovala je nevladina organizacija (NVO) MMNE u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Na predstavljanju je poručeno da MSP doprinose kreiranju vrijednosti i pružaju nove mogućnosti za zapošljavanje, što dovodi do unapređenja ukupnog životnog standarda.

“Drugim riječima, ona imaju ključnu ulogu u ekonomskom razvoju svake zemlje. Ni Crna Gora nije izuzetak. MSP imaju veoma značajnu ulogu u podsticanju održive ekonomije u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su mladim preduzetnicima i preduzetnicama predstavljene linije podrške za “Žene u biznisu” i “Mlade u biznisu” i program „Savjeti za mala preduzeća“

Matija Dautović iz tima za podršku malim i srednjim preduzećima rekao je da EBRD u ovoj godini planira da podrži 45 crnogorskih preduzeća, u cilju unaprjeđenja njihovog poslovanja i jačanja lokalne ekonomije.

On je kazao da su do sada imali sjajnu saradnju sa preduzetnicima iz Bijelog Polja, kao i da vjeruje da će i ovu šansu za podršku umjeti na pravi način da iskoriste.

„Ovi programi su kreirani sa ciljem podrške MSP, kao i mladima u biznisu, kako bi za ono što ne mogu sami da odrade angažovali treće lice, a mi iz EBRD smo tu da im pomognemo da prvo pronađu tu osobu ili tim ljudi, a potom da dio tih troškova i kofinansiramo“, pojasnio je Dautović.

On je istakao je i da je maksimalan iznos podrške 10 hiljada EUR, a zavisi od veličine preduzeća, broja zaposlenih, kao i od same djelatnosti.

„Nemamo ukupni iznos budžeta, ali imamo broj projekata koje možemo da podržimo, tako da nam je plan da u ovoj godini pomognemo oko 45 preduzeća, a do sada smo već sa njih 15 započeli saradnju“, dodao je Dautović.

On je kazao da će u naredne četiri godine fokus EBRD-a biti na zelenim projektima, inkluizvnim, kao i onim koji doprinose digitalizaciji preduzeća.

„To su tri prioritetne oblasti za naredne četiri godine, shodno našoj strategiji. Naravno, imamo liniju za mlade u biznisu, žene u biznisu, ali podržavamo i ostala preduzeća“, rekao je Duatović.

On je naveo da je jedan od uslova za apliciranje to da su preduzeća u privatnom vlasništvu, kao i da je potrebno da budu finansijski stabilna, da imaju trend rasta, da postoje minimum dvije godine i da imaju do 250 zaposlenih.

“Procedura je prilično jednostvna, potrebna su samo ta osnovna dokumenta – bilansi stanja i uspjeha i drugi finansijski izvještaji, rješenje o registraciji i izvodi Centralnog registra Privrednog suda. Takođe, moraju da ispune i formular, kako bi se i mi upoznali sa preduzećem, a nakon toga slijedi sastanak i zajednički vodimo cijeli proces“, pojasnio je Dautović.

On je kazao da je do sada EBRD u Crnoj Gori podržala preko 800 preduzeća iz svih opština.

„Cilj nam je uvijek bio da makar 70 odsto tih preduzeća na godišnjem nivou budu van Glavnog grada, da budu iz manje razvijenih opštine, sa sjevera, juga ili centralnog dijela“, poručio je Dautović.

Predsjednik NVO MMNE Željko Đukić naveo je da ta organizacija aktivno djeluje sa ciljem da pomogne mladim preduzetnicima.

“Naša organizacija i skromni kapaciteti će vam biti na raspolaganju da vam pomognemo u svemu što sam nabrojao, upravo sa ciljem da dobijete novac i unaprijedite svoje biznise”, kazao je Đukić.

On je dodao da mu je jasno koliko je teško voditi preduzeće, posebno na sjeveru jer poreska politika ne prepoznaje razlike između Budve, Tivta, Bijelog Polja i Rožaja.

“Svjesni smo da je prisutan i problem sa radnom snagom, visokim opreativnim troškovima, nelojalnom konkurencijom, većim izacima na lična primanja uslijed programa Evropa sad. Dakle privredi na sjeveru je hitno potrebna potrška”, rekao je Đukić.

On je kazao da programi EBRD-a neće riješiti sve probleme privrede sjevera, dodajući da je na državi da ozbiljno, konkretno i nepristrasno djeluje kako bi osnažila postojeće i stvorila preduslove za pokretanje novih biznisa.

