Valorizovati potencijale Andrijevice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pravilna valorizacija prirodnih bogatstava, uz izgradnju ključnih infrastrukturnih projekata poput auto-puta, predstavlja šansu za ubrzani razvoj privrede i ekonomski prosperitet Andrijevice, ali i čitavog sjevera, poručio je crnogorski predsjednik, Jakov Milatović.

On je svim građankama i građanima Andrijevice uputio srdačne čestitke povodom Dana Opštine.

“Zato je na donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou, da odgovornim djelovanjem i pravilnim upravljanjem daju puni doprinos unapređenju kvaliteta života svih stanovnika ove opštine, kako bi Andrijevica bila mjesto u kojem se rado ostaje i kome se rado vraća”, napisao je Milatović na mreži X.

