Usvojene predložene izmjene i dopune Zakona o sanaciji kreditnih institucija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog izmjena i dopuna zakona o sanaciji kreditnih institucija, s izvještajem sa javne rasprave.

“Predloženim zakonom se unapređuju preventivni mehanizmi Centralne banke (CBCG) za očuvanje finansijske stabilnosti dodatnim definisanjem uslova za određivanje MREL zahtjeva, kao i kriterijumi za kvalifikovane obaveze koje se mogu koristiti kao instrumenti za ispunjavanje minimalnog zahtjeva za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama”, navodi se u saopštenju.

Dodatno, realizuje se unapređenje ovlašćenja za smanjenje i konverziju relevantnih instrumenata kapitala i kvalifikovanih obaveza, prije primjene mjera sanacije, ili u kombinaciji sa mjerama sanacije.

“Takođe, realizuje se unapređenje ugovornog priznavanja instrumenta interne sanacije u obavezama koje su uređene pravom treće zemlje, te utvrđuju dodatna ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata od CBCG, u cilju potpunog usklađivanja sa regulatornim okvirom Evropske unije za sanaciju”, rekli su iz Vlade.

Važeći zakon je usklađen sa sistemom sanacije kreditnih institucija, utvrđenim Direktivom 2014/59/EU, koji organima za sanaciju obezbjeđuje instrumente za dovoljno ranu i brzu intervenciju u kreditnoj instituciji koja je u problemima, kako bi se obezbijedio nastavak kritičnih funkcija kreditne institucije, uz istovremeno ograničavanje uticaja propadanja kreditne institucije na ekonomski i finansijski sistem na najmanju moguću mjeru i uz minimiziranje mogućnosti da troškove sanacije u krajnjem snose poreski obveznici.

“U međuvremenu, Evropski parlament je usvojio Direktivu (EU) 2019/879 ο izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicionih društava, kao i Direktive 98/26/EZ (BRRD II), zbog čega su, u cilju dalje harmonizacije, pripremljene izmjene i dopune zakona kojim će se dodatno unaprijediti regulatorni okvir Crne Gore u ovoj oblasti”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog izmjena i dopuna zakona o stečaju i likvidaciji banaka s izvještajem sa javne rasprave. Predloženim zakonskim rješenjima će se omogućiti adekvatna primjena izmjena i dopuna Zakona o sanaciji kreditnih institucija kojim će se kreditnim institucijama dati prelazni rok za ispunjavanje minimalnog zahtjeva za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama (MREL), a koji će novom podzakonskom regulativom, u skladu sa regulativom i praksom Evropske unije, biti propisan na period od tri godine, sa godišnjim prelaznim periodima za njegovo dostizanje.

“U cilju što ranijeg usaglašavanja poslovanja kreditnih institucija sa relevatnom evropskom regulativom iz oblasti sanacije kreditnih institucija neophodno je da Centralna banka prvi godišnji prelazni period za dostizanje MREL zahtjeva odredi u toku ove godine”, navodi se u saopštenju.

Dodatno, predloženim Zakonom se unapređuje regulatorni okvir iz oblasti stečaja i likvidacije kreditnih institucija u pravcu njegovog dodatnog usklađivanja sa regulatornim okvirom Evropske unije, kao i ostvaruje veća zaštita budžetskih i drugih javnih sredstava, na način da se preciznijim definisanjem redosljeda prioriteta naplate u stečajnom postupku, omogućava efikasnije korišćenje instrumenata sanacije kreditnih institucija, pa se korišćenje vanredne javne finansijske pomoći pri sanaciji kreditnih institucija, svodi na najmanju moguću mjeru.

Na sjednici Vlade je donijeta dopuna Odluke o određivanju luka prema namjeni. Na zahtjev kompanije Adriatic Marinas dopunom je Luka Tivat (Gat II) dobila status trgovačke luke za obavljanje putničkog saobraćaja.

Vlada je danas donijela Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za ovu godinu, čiji je cilj obogaćivanje i unapređenje kvaliteta turističke ponude uz poboljšanje marketinških aktivnosti kako bi se privukli turisti sa novih emitivnih tržišta, a u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, produženja turističke sezone, povećanja stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, potrošnje i zaposlenosti.

“Program uključuje pet mjera podrške, i to podrška organizovanju manifestacija/festivala, unapređenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu, razvoj održivih turističkih proizvoda i usluga koji obogaćuju turističku ponudu u kulturnom, sportsko-rekreativnom i avanturističkom turizmu, podrška za razvoj MICE turizma, kao i podrška za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima”, navodi se u saopštenju.

Sredstva za podsticajne mjere dodjeljuju se putem javnih poziva koje sprovodi Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Nacionalna turistička organizacija (NTO).

“Finansijska sredstva za realizaciju Programa projektovana su na iznos od 1,06 miliona EUR. U odnosu na prethodne programe podsticajnih mjera u oblasti turizma, novina u ovom programu je Podrška za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima koji realizuju redovne letove sopstvenom flotom ka Crnoj Gori sa emitivnih tržišta Velike Britanije, Njemačke, Švajcarske, Francuske, Poljske, Danske, Švedske, Norveške, Finske i Italije”, dodaje se u saopštenju.

Realizacijom tih mjera unaprijediće se dostupnost i bolja vidljivost destinacije.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2022 – 2024, za ovu godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prošlu godinu.

“Misija Nacionalnog programa zaštite potrošača za period od 2022. do ove godine je usmjerena na postizanju većeg stepena komplementarnosti zaštite potrošača u svim sektorskim politikama i ostvarivanje visokog standarda zaštite potrošača, na način da se štite ekonomski intresi potrošača omogućava informisanost i edukacija o važnosti politike zaštite potrošača svih aktera u ovom području”, navodi se u saopštenju.

U skladu sa tim je, kako se dodaje, koncipiran i glavni strateški cilj Programa koji se sastoji u unapređenju sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori u skladu sa novim izazovima na svjetskom tržištu radi obezbjeđivanja potpunije zaštite potrošača u skladu sa najboljim praksama Evropske unije.

“Akcioni plan za ovu godinu obuhvata tri operativna cilja sa odgovarajućim indikatorima učinka, dodatno sa 35 aktivnosti. Kad je riječ o izvještaju za prošlu godinu, od 29 planiranih aktivnosti realizovano 17, djelimično realizovano četiri, dok osam aktivnosti nije realizovano”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS