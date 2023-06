Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za željeznice mora osigurati punu nezavisnost i potrebno je uložiti dodatne napore u pogledu liberalizacije tržišta, raditi na jačanju administrativnih kapaciteta i realizaciji programa profesionalnog obučavanja, saopšteno je na predstavljanju analize poslovanja željezničkih preduzeća.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), u okviru implementacije Ugovora koji se odnosi na pružanje tehničke pomoći za podršku kapacitetima u sektoru saobraćaja i usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije u Crnoj Gori, koji je finansiran IPA sredstvima, izvršena je analiza poslovanja željezničkih preduzeća, u cilju unapređenja efikasnosti njihovog poslovanja.

Analizu je sproveo tim inostranih i domaćih stručnjaka, predvođenih deaknom Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Mijatom Jocovićem.

Navodi se da je povodom prezentacije preliminarnih rezultata analize, održana radionica, koja je i bila prilika da kako angažovani stručnjaci, tako i predstavnici željezničkih preduzeća, daju svoje viđenje o unapređenju željezničkog sistema u Crnoj Gori.

Državna sekretarka nadležna za oblast željeznice u MKI Dajana Perković istakla je da pripremljena analiza predstavlja još jedan važan korak u nastojanju MKI da stvori preduslove za povećanje efikasnosti funkcionisanja željezničkog sistema u Crnoj Gori i očuvanja solventnosti željezničkih preduzeća.

Prema njenim riječima, to u krajnjem treba da doprinese i povećanju konkurentnosti Crne Gore i njene privlačnosti za tranzitne saobraćajne tokove.

Jocović je prezentovao moguće scenarije za poboljšanje institucionalnog željezničkog okvira i trenutni status željezničkih kompanija.

“Ono što je konstatovano kao zajedničko za sva preduzeća je: deficit kvalifikovanog kadra, problem sa poreskim dugom koji predstavlja veliki teret u funkcionisanju, nezadovoljavajući nivo korporativnog upravljanja, otpor promjenama koje su neophodne i neizbježne (što potencijalno može biti najveći problem u prevazilaženju prepreka), kao i veliki udio troškova zarade u ukupnim troškovima zbog čega je neophodno sprovesti restriktivnu politiku zapošljavanja”, kaže se u saopštenju.

Iz MKI su rekli da se tokom održane radionice mogao i čuti stav da željeznički sistem nije dio javne uprave, željezničke kompanije posluju na određenom tržištu koje se suočava sa određenim izazovima, od kojih je najveći nizak nivo povjerenja u željeznički prevoz i nedostatak iskusnih inženjera.

Dodaje se da su prisutni stručnjaci bili u prilici da podijele i iskustvo iz svojih zemalja – Poljske, Španije, Italije.

“Stručnjaci su saglasni u ocjeni da Uprava za željeznice mora osigurati punu nezavisnost, da je potrebno uložiti dodatne napore u pogledu liberalizacije tržišta, raditi na jačanju administrativnih kapaciteta i realizaciji programa profesionalnog obučavanja, ali i da je neophodno donošenje održivih i racionalnih planova rekonstrukcije i održavanja željezničke infrastructure”, kazali su iz MKI.

