Unapređenje saradnje u poljoprivredi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Slovenija imaju mogućnosti za povećanje razmjene poljoprivrednih proizvoda i uspostavljanje jače saradnje u oblasti ruralnog turizma, posebno u pravcu privlačenja većeg broja turista iz Slovenije, ocijenili su resorni ministar, Vladimir Joković i slovenačka ambasadorka Bernarda Gradišnik.

Joković, koji je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i državni sekretar Krsto Rađenović sastali su se sa Gradišnik, sa kojom su razgovarali o trenutnoj i budućoj saradnji u poljoprivrednom sektoru.

Gradišnik je, kako je saopšteno iz Ministarstva, izrazila pohvalu za rad nove Vlade Crne Gore, naglašavajući važnost stabilnosti koja je od suštinskog značaja za prosperitet Crne Gore.

Ona je istakla da Crna Gora u Sloveniji ima pouzdanog partnera u poljoprivrednom razvoju i putu ka Evropskoj uniji.

Joković je istakao važnost učešća Slovenije kao jednog od partnera u Twinning projektu. Cilj ovog twining projekta, koji finansira EU, je progresivno usklađivanje trenutnog sistema sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU (CAP) i zahtjevima EU za pregovaračko poglavlje 11 o poljoprivredi i ruralnom razvoja.

“Postignut je dogovor o nizu zajedničkih aktivnosti u poljoprivrednom sektoru sa posebnim naglaskom na razvoj pčelarstva u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

