Ukidaju popust za redovne platiše sa većom potrošnjom

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) početkom mjeseca je odlučio da dosadašnjim redovnim platišama koji su bili članovi Zlatnog tima, a čija će potrošnja biti veća od 500 kilovata po satu (KWh), ukine popust od 13 odsto.

Iz EPCG su Pobjedi saopštili da su se na taj potez odlučili zbog stimulisanja štednje i poručili da će popusti i dalje važiti za kupce, redovne platiše čija je mjesečna potrošnja ispod 500 KWh.

Prema podacima EPCG, od ukupnog broja kupaca koji, prema posljednjem presjeku, redovno izmiruju obaveze, čak 84,71 odsto, ima kontinuiranu potrošnju nižu od 500 KWh mjesečno.

Iako iz EPCG tvrde da Zlatni tim nije ukinut, oko 15 odsto redovnih platiša će nakon desetak godina ostati bez popusta, pa će im računi biti uvećani 13 odsto. S obzirom na to da se u julu i avgustu, tokom špica turističke sezone, uobičajeno povećava potrošnja struje u odnosu na prethodne mjesece, očekivano je da se poveća procenat redovnih platiša članova Zlatnog tima, sa potrošnjom većom od 500 KWh, koje očekuju uvećani računi.

Iz EPCG nijesu odgovoril, ni precizirali kolika je prosječna vrijednost računa od 500 KWh na koji se više neće primjenjivati popust. Novčana vrijednost računa zavisi od udjela utrošene električne energije u nižoj i višoj tarifi, a prema podacima do kojih je analizom došla Pobjeda, potrošači sa računima od oko 55 EUR i većim će ostati bez popusta.

“Da ne bismo došli do situacije u kojoj bi nam poskupljenje ili restrikcije, kao u zemljama regiona, predstavljale prirodan izbor, dobro je da pravovremeno djelujemo: pametno kupujemo, a novom politikom popusta stimulišemo štednju kod naših kupaca”, kazali su iz EPCG.

Odlukom o utvrđivanju popusta za električnu energiju distributivnih kupaca za period od 1. jula do 30. septembra ove godine, koju je Odbor direktora EPCG donio 6. jula, odobrava se popust za domaćinstva priključena na elektrodistributivni sistem, koje snabdijeva EPCG, a koja su bez duga za utrošenu struju na kraju obračunskog perioda.

Popust od 13 odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga, odobrava se članovima Zlatnog tima sa mjesečnom potrošnjom ispod 500 KWh. Ostalim redovnim kupcima sa mjesečnom potrošnjom ispod 500 KWh odobrava se popust u visini od pet odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga.

Iz državne elektroenergetske kompanije su naveli da EPCG nabavlja električnu energiju po cijeni od 350 EUR po MWh, a cijene za avgust idu i do 410 EUR po MWh.

“Poređenja radi, količina električne energije koju smo tokom prošle godine na berzi plaćali 38 miliona EUR, ove godine košta 107 miliona EUR. Takođe, kada su u pitanju berze, na kojima nabavljamo nedostajuće količine, postoji ozbiljan problem u vidu mogućnosti da se javi nedostatak električne energije, što znači da EPCG, u takvim trenucima, ne bi mogla da je kupi, bez obzira na novac kojim raspolaže”, rekli su iz EPCG i dodali da su se s tim u vezi opredijelili za stimulisanje štednje tako što se popusti odnose na kupce čija je mjesečna potrošnja ispod 500 KWh.

