Tehnološki sektor pod pritiskom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak S&P 500 i Nasdaq indeks oslabili, jer su zbog rasta prinosa na obveznice pale cijene dionica u tehnološkom i još nekim sektorima, koji su vrlo osjetljivi na kretanja kamatnih stopa.

Dow Jones ojačao je 0,11 odsto na 33.241 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,4 odsto na 3.829 poena, a Nasdaq indeks 1,38 odsto na 10.353 boda.

Prvog radnog dana nakon božićnih praznika cijene dionica pale su u šest od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, a najviše u potrošačkom i komunikacionom, prenosi Hrportfolio.

To je posljedica rasta prinosa na obveznice, jer se očekuje duži period visokih kamatnih stopa, dok ne oslabe inflacioni pritisci.

„Rastući prinosi na obveznice vrše pritisak na akcije zasnovane na rastu, dok s druge strane, industrijski i energetski sektor napreduju bolje. Novac se povlači iz sektora zasnovanih na rastu u sektore zasnovane na vrijednosti, a to je trend koji traje cijele godine”, rekao je strateg u Carson Group, Ryan Detrick.

Kako je zbog visoke inflacije američka centralna banka od početka godine agresivno povećala kamatne stope, S&P 500 indeks na putu je najvećeg godišnjeg gubitka od finansijske krize 2008. godine.

Trenutno je S&P 500 indeks u minusu od početka godine više od 19,5 odsto, dok je Nasdaq izgubio oko 33 odsto, a Dow Jones oko 8,5 odsto.

Osim rasta kamatnih stopa, ulagače zabrinjava rizik da će najveća svjetska ekonomija naredne godine uroniti u recesiju.

„Bila je to loša godina za dionice, no čak i lošija za obveznice. To je bio ružni podsjetnik da tržišta katkad neugodno iznenade”, kazao je Detrick.

U ovo doba godine obično cijene dionica rastu, jer investicioni fondovi i drugi veliki investitori uljepšavaju svoje portfolije, što je uobičajeno za kraj godine.

No, analitičari smatraju da bi ove godine taj, inače uobičajeni, rast cijena mogao izostati, ili će biti vrlo slab.

A na evropskim berzama cijene dionica su blago porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je neznatno na 7.473 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,39 odsto na 13.995 poena, a pariski CAC 0,7 odsto na 6.550 bodova.

