Spremni i na štrajk glađu ako ne dobiju odgovor Vlade

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici cetinjske Košute čekaće do petka odgovor Vlade na najnoviji zahtjev za naplatu njihovih potraživanja, a ukoliko reakcija izostane, spremni su i na radikalizaciju, odnosno štrajk glađu.

Bivši radnici Košute danas su Vladi predali novi zahtjev za naplatu njihovih potraživanja, te su nakon toga, šesti ponedjeljak zaredom, počeli blokadu saobraćaj prema Podgorici na četiri sata.

Predstavnica bivših radnika, Dijana Vujović, kazala je da traže isplatu devet zarađenih plata koje su im 1995. i 1996. ostali dužni, kada se uveo stečaj, prenosi Mediabiro.

“Na tom spisku je 639 radnika, a ta potraživanja iznose 2,8 miliona EUR. Imamo potraživanja i za radnike koji su na Birou rada, a nijesu ostvarili svojih 15 godina staža, a to je 81 radnik. Apelujem na Vladu da što prije riješi naše zahtjeve, jer mi 28 godina čekamo našu pravdu”, poručila je Vujović.

Bivši radnici su pozvali potpredsjednika Vlade, Nika Gjeloshaja, da ih što prije primi. Čekaće odgovor Vlade do petka, ako ga ne bude, radikalizovaće proteste. Sljedeći korak koji su najavili je štrajk glađu ispred Vlade.

“Ima ovdje ljudi koji su u godinama i žalosno je da stojimo ovdje na magistrali, zaustavljamo put, može i nekome da pozli. Zbog toga apelujemo na Vladu da što prije rješava ovo pitanje, a bićemo i prinuđeni, ako bude trebalo, da idemo pred Vladu i da štrajkujemo glađu. Nemamo drugog izlaza, mi protestujemo više od 20 godina”, istakla je Vujović.

Bivši radnici su naveli da nakon šest sedmica, od kada blokiraju saobraćaj, nema pomaka i da je vrijeme da se stavi tačka na ovo pitanje.

Advokat Petar Martinović, rekao je da su se za mnogo banalnije stvari mnogo veći iznosi davali, navodeći da je dva miliona EUR neka cifra koja je prihvatljiva za Vladu.

“Rješavanje trodecenijskog problema je prevashodno veliki plus za politiku ove Vlade. Ako smatraju i da treba da se napravi neki kompromis, nećemo pobjeći od toga, nego smo tu baš da bismo do kraja ovo izgurali onako kako treba”, zaključio je Martinović.

