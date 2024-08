Spajić pozdravio odluku Socijalnog savjeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Vlade, Milojko Spajić, pozdravio je odluku Socijalnog savjeta da podrži povećanje minimalne zarade.

“Pozdravljam odluku Socijalnog savjeta da podrži povećanje minimalne zarade kao glavne mjere iz programa Evropa sad 2”, napisao je Spajić u objavi na društvenoj mreži X.

On je naveo i da je za samo četiri godine minimalna zarada uvećana skoro tri, odnosno skoro četiri puta i podsjetio da je minimalna zarada sa 222 EUR koliko je iznosila 2020. godine uvećana na 600 to jest 800 EUR, zavisno od stepena obrazovanja.

“Borimo se za bolji standard i dostojanstven život svih naših građana. Neka rezultati govore”, poručio je Spajić u objavi.

