Sniziti cijene putarine na auto-putu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prava Crna Gora je apelovala da se snize cijene putarine na auto-putu Smokovac – Mateševo za sve kategorije vozila, jer se auto-put može isplatiti samo ako bude dovoljno prometan.

Predstavnik Prave Crne Gore, Ivica Vukčević, ocijenio je da sadašnje previsoke cijene putarine odvraćaju građane i turiste od korišćenja auto-puta, tako da će promet biti nedovoljan da bi se auto-put isplatio, sve dok se cijene putarine za sve vrste vozila ne snize na razuman nivo, na kojem će građanima i privredi biti isplativo da ga koriste.

„Građani Crne Gore opravdano negoduju zbog previsokih cijena putarine za dionicu auto-puta Bar – Boljare od Smokovca do Mateševa, koja je duga samo oko 42 kilometra“, naveo je Vukčević u saopštenju.

Cijene putarine za tu dionicu, koja se uskoro otvara, su previsoke kada se uporede sa cijenama putarine u drugim zemljama naše regije. Tako je cijena putarine za putnička vozila od 3,5 EUR najskuplja u našoj regiji.

„Na primjer, putarina u Srbiji za putnička vozila na dionici auto-puta od Beograda do Čačka, koja je tri puta duža, oko 130 kilometara, je četiri EUR u dinarskoj protivvrijednosti“, rekao je Vukčević.

Građanima, kako je ocijenio, nije isplativo korišćenje auto-puta od Smokovca do Mateševa, sa sadašnjom cijenom putarine od 3,5 EUR za putnička vozila i visokom cijenom goriva.

„Visokim cijenama putarine su posebno opterećeni građani, koji često putuju sa sjevera Crne Gore ka Podgorici i primorskim gradovima zbog posla ili obrazovanja. Auto-put će, po sadašnjim cijenama, više koristiti bogatiji pojedinci, dok će ne mali broj građana nastaviti da koristi stari put kroz kanjon Morače“, naveo je Vukčević.

On je kazao da se postavlja pitanje za koga je pravljen auto-put ako većina građana ne može da ga koristi zbog previsokih cijena putarine.

„Privredi, odnosno autobuskim prevoznicima i kamionskim prevoznicima takođe ne odgovaraju previsoke cijene putarine, koje iznose i do 17 EUR“, navodi se u saopštenju.

Vukčević je rekao da je izgradnja auto-puta bila izuzetno skupa, ali se ova investicija ne može isplatiti uvođenjem previsokih cijena putarine za vozila koja ga koriste, jer će prema sadašnjim cijenama mnogi građani, pa i mnogi turisti i dalje često koristiti opasniji alternativni putni pravac kroz kanjon Morače.

„Time se neće ostvariti svrha zbog koje je i građen auto-put od Smokovca do Mateševa, a to je povećanje bezbjednosti saobraćaja, odnosno omogućavanje građanima da izbjegnu opasne dionice kroz kanjon Morače, koje su odnijele mnoge živote“, zaključio je Vukčević.

