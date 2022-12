Ostavka predsjednika Odbora direktora Luke Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora direktora Luke Bar, Marko Nišavić, podnio je ostavku na tu funkciju sa obrazloženjem da to radi iz profesionalnih razloga, saznaje Pobjeda.

Prema nezvaničnim izvorima lista, Odbor direktora Luke Bar nije konsultovan i nije imao nikakve informacije o odluci Vlade da kupi akcije te kompanije.

Nišavić, koji je magistar ekonomije, sudski vještak finansijske struke i procjenitelj, na ovoj funkciji bio je od 22. juna.

Predstavnici državnog kapitala u Luci Bar su i Vladimir Dragović i Nedžib Ibrišimović, dok je predstavnik manjinskih akcionara Vladan Vučelić.

Vlada je prošlog petka, pa onda u ponedjeljak, za 10,5 miliona EUR kupila 18,42 odsto akcija Luke Bar čime je ostvarila 72,4 odsto učešće u kapitalu kompanije.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je država time osigurala mogućnost donošenja strateških odluka za dalji razvoj ne samo Luke Bar, već i ukupne ekonomije.

“Kupovina ovih akcija predstavlja investiciju od vitalnog nacionalnog interesa, a očekivanja su da će realizacija kapitalnih infrastukturnih projekata, koja će ovim biti podstaknuta, usloviti efikasniju valorizaciju geografskog položaja ove luke, olakšati poslovanje na lučkom području, kao i generisanje samih troškova učiniti ekonomičnijim”, kazali su iz Ministarstva.

Vlada je prethodno dala saglasnost da se na Montenegroberzi kupi najviše 10,46 miliona akcija po maksimalnoj cijeni od 90 centi, što je kupovinom 18,42 odsto akcija zaokruženo.

