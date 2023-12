Od danas brže i jeftinije transakcije

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Transakcije između građana i privrede Srbije i Crne Gore od danas se mogu realizovati direktno, odnosno brže, jeftinije i neposredno, jer je uspostavljen direktan platni promet između dvije države.

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS), Jorgovanka Tabaković, saopštila je da put regionalne saradnje za tu instituciju predstavlja jedan od ključnih ciljeva, koji nastoje da popločaju dobrim sporazumima i saradnjom.

„Saradnja nije moguća bez povjerenja, a povjerenje je nešto što se gradi i stiče godinama, i zato ga moramo dobro čuvati. Zadovoljstvo mi je što smo uspostavili intenzivnu i plodonosnu saradnju s našim dragim kolegama iz Centralne banke Crne Gore (CBCG), kao i da se saradnja između Crne Gore i Srbije na svim poljima intenzivirala nakon susreta predsjednika dvije države, Aleksandra Vučića i Jakova Milatovića“, navela je Tabaković u saopštenju objavljenom na sajtu NBS-a.

Prema njenim riječima, rezultat saradnje dvije centralne banke se objavljuje danas, ali iza tog projekta stoje mjeseci napornog zajedničkog rada.

„Sa ciljem omogućavanja efikasnijeg i jeftinijeg izvršavanja platnih transakcija u eurima za stanovništvo i privredu, NBS obavlja funkciju operatora međubankarskog i međunarodnog kliring sistema u devizama i do danas je u njemu učestvovalo 12 poslovnih banaka s teritorije Srbije, NBS i sedam poslovnih banaka s teritorije Bosne i Hercegovine (BiH)“, dodala je Tabaković.

Kako je kazala, na njeno veliko zadovoljstvo, Universal Capital banka Podgorica, koja posluje na teritoriji Crne Gore, prepoznala je značaj i brojne prednosti koje ovaj sistem pruža i iskazala interesovanje za učešće u međunarodnom kliring sistemu NBS-a.

„Od danas, Universal Capital banka predstavlja prvu banku s teritorije Crne Gore koja je učesnik u međunarodnom kliring sistemu u devizama NBS-a i ona će imati mogućnost da, za razliku od alternativnih puteva, koji su najčešće spori i skupi, svojim klijentima ponudi izvršavanje transakcija u eurima istog dana, a sa znatno nižim troškovima“, objasnila je Tabaković.

Prema njenim riječima, svaki vid povezivanja u finansijskom sistemu može biti samo od koristi državama i građanima, jer jednom povezana infrastruktura omogućiće još veću razmjenu dobara i usluga, a podršku i oslonac toj razmjeni treba da predstavlja i efikasan platni promet.

„Imajući u vidu sve prednosti, koristim priliku da ohrabrim i pozovem i druge banke s teritorije Crne Gore, da se uključe u međunarodni kliring sistem u devizama NBS-a i iskoriste prednosti koje on pruža“, saopštila je Tabaković.

Prednosti su da učesnici imaju mogućnost da za svoje klijente u toku istog dana izvrše transakcije za naloge koji se pošalju do 14 sati.

„Izvršavanje transakcija između banaka s teritorije zemalja regiona, omogućeno je po znatno povoljnijim uslovima u odnosu na alternativne načine plaćanja koji su trenutno dostupni“, rekla je Tabaković.

NBS, kao operator međunarodnog kliring sistema, sve aktivnosti za druge centralne banke i banke s teritorije drugih zemalja učesnica u ovom sistemu, obavlja potpuno besplatno – odnosno centralnim bankama i bankama s teritorije druge države učesnice u sistemu ne naplaćuje nikakve naknade.

Na ovaj način građanima i privredi Crne Gore omogućen je, ne samo direktan platni promet sa Srbijom, već i s građanima i privredom BiH.

„Banke učesnice u međunarodnom kliring sistemu NBS-a s teritorija Crne Gore, BiH i Srbije, putem saradnje s poslovnim klijentima posreduju u međunarodnoj trgovini, tako da se na ovaj način pospešuje ekonomski i razvojni potencijal između nas i naših prijatelja – Crne Gore i BiH, ali i između njih međusobno“, poručila je Tabaković.

Ovaj potencijal je, kako je ocijenila, posebno uočljiv ako se uzme u obzir značajan obim trgovinske razmjene između zemalja u okruženju – i u uvozu i u izvozu.

„Priključenje CBCG u međunarodni kliring u devizama NBS-a doprinijeće ostvarenju dugogodišnjeg cilja regionalnih ekonomskih integracija i ostvarenju interesa privrede i građana naših zemalja“, smatra Tabaković.

Uspjeh, kako je rekla, ne dolazi lako, ali kada stigne, njegovi plodovi lako ostave u senci obim uloženih napora.

„Zbog toga naglašavam da u ovakvim, rekla bih, istorijskim trenucima, kada objavljujemo velike uspjehe, ne smijemo zaboraviti na ogromnu volju, rad i zalaganje svih onih koji iza ovih uspjeha stoje. Zahvaljujući dugogodišnjem posvećenom radu, ponosno možemo da kažemo da je NBS pokretač promjena na tržištu platnih usluga i da svojim djelovanjem omogućava brojne koristi za građane i privredu naše zemlje, a u ovom slučaju i zemalja u regionu“, zaključila je Tabaković.

