Nestabilno trgovanje na Wall Street-u

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u utorak Dow Jones indeks pao, dok je S&P 500 blago porastao, nakon vrlo nestabilnog trgovanja, jer se ulagači plaše da će agresivno povećanje kamata američke centralne banke izazvati recesiju.

Dow Jones je oslabio 0,42 odsto na 30.967 bodova, dok je S&P 500 ojačao 0,16 odsto na 3.831 poen, a Nasdaq indeks 1,75 odsto na 11.322 boda, prenosi Hina.

Na najvećoj svjetskoj berzi i dalje se trguje vrlo nestabilno. U prvom dijelu trgovanja u utorak, Dow Jones je bio u minusu i oko 700 bodova, a S&P 500 i više od dva odsto.

U drugom dijelu trgovanja indeksi su nadoknadili početne gubitke, pri čemu je S&P 500 uspioda završi u pozitivnom području.

Nestabilno trgovanje posljedica je strahovanja ulagača od recesije, jer zbog visoke inflacije američka i mnoge druge centralne banke u svijetu podižu kamatne stope.

Posljednji podaci pokazuju da se rast ekonomija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i eurozone usporava, pa je najvažnije pitanje hoće li centralne banke uspjeti da suzbiju inflaciju uz “mekano” prizemljenje privrede, ili će ga gurnuti u recesiju.

U prvom tromjesečju američka ekonomija pala je na kvartalnom nivou, a ni makroekonomski podaci u drugom tromjesečju nijesu sjajni.

U julu se očekuje dalje povećanje kamatnih stopa.

Danas će u fokusu ulagača biti objava zapisnika s posljednje sjednice američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), na kojoj je ta vrhovna monetarna institucija povećala ključne kamate za 0,75 procentnih poena.

Na tržištu se očekuje da će i u julu Fed povećati kamate za 0,75 procentnih poena, s obzirom na to da se inflacija u SAD-u kreće na najvišim vrijednostima u više od 40 godina.

O tome nazire li se popuštanje inflacije, mogao bi u petak pokazati izvještaj o zapošljavanju i dnevnicama u SAD-u u junu.

Tako je na početku drugog polugodišta nastavljeno nestabilno trgovanje na najvećoj svjetskoj berzi.

U prvom polugodištu Dow Jones potonuo je više od 15 odsto, S&P 500 više od 20 odsto, a Nasdaq indeks gotovo 30 odsto.

To je za S&P 500 indeks bilo najlošije prvo polugodište od 1970. godine, za Dow Jones od 1962, a za Nasdaq najgore od kada taj indeks postoji.

A na evropskim berzama cijene dionica su u utorak oštro pale.

Londonski FTSE indeks oslabio je 2,86 odsto na 7.025 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 2,91 odsto na 12.401 poena, a pariski CAC 2,68 odsto na 5.794 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS