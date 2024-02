Ministrima finansija EU predstavljena strategija Grupacije EIB

Luksemburg, (MINA-BUSINESS) – Strategija Grupacije EIB, koju je ministrima finansija EU predstavila predsjednica Evropske investicione banke (EIB), Nadia Calvino, fokusira se na rast, društvenu i teritorijalnu koheziju, zelenu i digitalnu tranziciju, konkurentnost Evrope, njenu stratešku autonomiju i ekonomsku bezbjednost.

Iz EIB-a su objasnili da je suština pristupa otklanjanje investicionog jaza u oblasti inovacija, novih tehnologija, fizičke i socijalne infrastrukture u okviru EU i van nje.

Oni su dodali da je cilj novih inicijativa da se kod investiranja naglasak stavi na ublažavanje posljedica klimatskih promjena i na prilagođavanje njima, kao i na energetsku tranziciju, digitalizaciju i nove tehnologije. One, kako je objašnjeno, uključuju i planove za povećanje investicija u bezbjednost i odbranu, podršku malim i srednjim preduzećima (MSP), jačanje teritorijalne kohezije i socijalne infrastrukture u oblastima kao što su obrazovanje, zdravstvo i pristupačno stanovanje, kao i ulaganje u poljoprivredu i biotehnologiju.

Izvan EU naglasak strategije stavljen je na podršku Ukrajini i na uspješan proces proširenja, kao i na strategiju EU pod nazivom Globalni izlaz.

„Veoma cijenim konstruktivne razgovore sa ministrima finansija EU. Snažna potvrda strategiji koju su pružili ministri pomoći će nam da iskoristimo prednosti Grupacije EIB i da taj snažni instrument primjenimo u punoj mjeri kako bismo podržali strateške prioritete EU i uspješno se uhvatili u koštac sa aktuelnim globalnim izazovima”, rekla je Calvino, nakon predstavljanja strategije u petak u Gentu.

Ministar finansija Belgije i predsjednik Savjeta direktora EIB, Vincent Van Peteghem, rekao je da se Evropa suočava sa ogromnim izazovima, koji iziskuju značajna finansijska sredstva.

„Kao najveća multilateralna banka na svijetu, EIB može da pomogne vladama da mobilišu sredstva potrebna za finansiranje borbe sa izazovima sa kojima se suočavamo, kao što su odbrana, klima i konkurentnost. EIB ima odgovarajuću stručnost i instrumente da u to uključi privatni sektor. Označavajući određene investicione projekte žigom kvaliteta, EIB daje snažnu vjerodostojnost rizičnijim projektima, omogućavajući privatnim investitorima da se priključe”, saopštio je Peteghem.

Calvino je ukratko predstavila planove za povećanje finansiranja u bezbjednost i odbranu Evrope, sa naglaskom na nove tehnologije i kritičnu infrastrukturu, kao što su granične kontrole, sajber bezbjednost, svemirske tehnologije i tehnologije dvostruke namjene, poput dronova. Strategija, takođe, uključuje dodatni podsticaj novim i jačim partnerstvima.

„Već sarađujemo sa Evropskom komisijom i ostalim ključnim zainteresovanim stranama na utvrđivanju oblasti primjene i definisanju tehnologija „dvostruke namjene” dodala je Calvino.

Nakon rasprave u okviru Ekofina, Grupacija EIB će raditi sa Savjetom direktora kako bi istražili i precizirali predloge za program energetske efikasnosti za MSP kako bi se proširila osnovna grupa zelenih i ekonomski efikasnih tehnologija, kao i novi program vodosnabdijevanja, kojim će se pomoći gradovima, regionima i preduzećima, a naročito poljoprivrednicima, da se suprotstave uticaju suše i poplava, digitalizuju i povećaju efikasnost vodenog ciklusa.

Banka će izaći i sa predlogom za novi program za ubrzanje digitalizacije i tehnoloških inovacija u EU, kao i za stvaranje novih finansijskih instrumenata, koji mogu postati osnov za formiranje Unije tržišta kapitala.

Među temama o kojima se razgovaralo bilo je kreiranje novih finansijskih instrumenata za strateške tehnologije, kao što su čipovi, kao i za ključne privredne sektore, a naročito za mala i srednja preduzeća. Otklanjanje investicionog jaza radi uspjeha Evrope u zelenoj i digitalnoj tranziciji iziskuje potpunu mobilizaciju javnih resursa, smanjenje birokratije, skraćenje vremena za izlazak na tržište i privlačenje privatnog sektora.

Calvino je predstavila i ambiciozne planove za efikasnije poslovanje Grupacije EIB, na primjer pomoću racionalizacije i digitalizacije postupaka, čime bi se skratilo vrijeme potrebno za odobravanje i realizaciju projekata.

Iz EIB su kazali da je razgovor koji je vođen tokom neformalnog sastanka Ekofina u Gentu bio prva strateška razmjena stavova između guvernera EIB i nove predsjednice koja je preuzela dužnost 1. januara. Sastanak je uslijedio nakon nekoliko sedmica intenzivnih sastanaka Calvino sa pojedinačnim akcionarima banke, tokom kojih je ona posjetila nekoliko glavnih gradova i sastala se sa ministrima i šefovima vlada.

Oni su dodali da je EIB finansijska ruka EU, sa aktivom od preko 550 milijardi EUR, solidnom finansijskom pozicijom i dosadašnjim rezultatima bez premca kada je riječ o investicijama u infrastrukturu, klimu i inovacije.

„EIB djeluje kao katalizator za privatne investicije i igra kontracikličnu ulogu, doprinoseći ekonomskoj stabilnosti. To pruža veoma čvrstu osnovu za pripremu aktivnosti u narednim godinama“, zaključuje se u saopštenju.

