Ministri EU zvanično odobrili Strateški plan grupacije EIB

Luksemburg, (MINA-BUSINESS) – Ministri Evropske unije (EU) u petak su, tokom sastanka Savjeta guvernera Evropske investicione banke (EIB), zvanično podržali Strateški plan grupacije EIB, kojim je utvrđeno osam prioriteta.

„Usvajanje plana uslijedilo je nakon višemjesečnog angažmana predsjednice EIB-a Nađe Kalvinjo i vlada EU, ključnih partnera i zainteresovanih strana, uključujući posebne rasprave tokom sastanaka EKOFIN u februaru i aprilu“, navodi se u saopštenju.

Guverneri su takođe pokrenuli postupak unošenja određenih izmjena u Statut EIB, što bi omogućilo banci da koristi svoj pun potencijal za podršku evropskoj privredi, uz očuvanje svog odličnog kreditnog rejtinga i kapitalne pozicije.

Tom izmjenom Statuta, Savjet će dobiti ovlašćenje da određuje koeficijent zaduženosti EIB-a, kojim se utvrđuje nominalni maksimum neotplaćenih obaveza po kreditima u bilansu stanja kao procenat upisanog kapitala.

Kako je objašnjeno, osam prioriteta obuhvata klimatsko djelovanje, digitalizaciju i inovacije, bezbjednost i odbranu, koheziju, poljoprivredu i bioekonomiju, socijalnu infrastrukturu, investicije sa proširenim dejstvom izvan EU, kao i doprinos jačanju tržišta kapitala Evrope.

Između ostalog, odobreni plan obuhvata i pokretanje ciljnog investicionog programa Strategic Tech-EU, radi ubrzanja digitalizacije i inovacija u strateškim tehnologijama, kao što su vještačka inteligencija, mikročipovi, bionauke i kvantno računarstvo.

Ta inicijativa će pokrivati cio lanac vrijednosti, uključujući kritične sirovine, jačajući time stratešku autonomiju Evrope i podstičući domaće inovacije.

EIB će takođe proširiti uspješnu inicijativu Evropski tehnološki prvaci, kako bi privukla privatni kapital za finansiranje proširenja inovativnih novoosnovanih preduzeća.

„Isto tako, model standardizovanih finansijskih instrumenata primijeniće i u drugim oblastima, kako bi privukla privatne investicije u sektore kao što su energetska efikasnost za mala i srednja preduzeća i rekonstrukcija zgrada“, dodaje se u saopštenju.

EIB će pojačati svoje investicije i razviti nove finansijske instrumente, kako bi povećala otpornost Evrope u upravljanju vodama i podržala poljoprivredu, bioekonomiju i sigurnost snabdijevanja hranom.

Ti programi će obezbijediti likvidnost, udruživanje sredstava i smanjiti rizik ulaganja.

Izvan EU, grupacija EIB će staviti veći naglasak na uticaj, pružajući podršku Ukrajini, obezbjeđujući uspješnost procesa proširenja EU, jačajući međunarodna partnerstva sa susjednim zemljama i podržavajući stratešku agendu EU Globalni izlaz u Africi i širom svijeta, kao glavnim prioritetima.

Ministri su pozdravili već preduzete konkretne korake u realizaciji prioriteta, uključujući Akcioni plan za dalje jačanje podrške sektoru bezbjednosti i odbrane Evrope, uz istovremenu zaštitu kapaciteta banke za finansiranje.

Grupacija EIB je već prilagodila svoju politiku kreditiranja, kako bi proširila opseg investicija koje se mogu finansirati u oblastima bezbjednosti i odbrane, uključujući vojnu mobilnost, zaštitu granica i drugih kritičnih infrastruktura, razminiranje i dekontaminaciju, sajber bezbjednost, svemir, istraživanja i razvoj i drugih tehnologija i infrastrukture dvostruke namjene.

Uz pretpostavku izmjene Statuta, guverneri su se saglasili da se granična vrijednost koeficijenta zaduženosti poveća sa 250 odsto na 290 odsto, omogućavajući EIB-u da održi planirani godišnji obim kreditiranja u ovoj godini i sprovede dodatna zaduženja i garancije iz budžeta EU, uz istovremeno očuvanje svojih pokazatelja finansijske poluge i adekvatnosti kapitala.

„To će obezbijediti dovoljno prostora za sprovođenje Strateškog plana i za kritične investicije u oblastima kao što su čista energija, baterije, socijalna i teritorijalna kohezija, kao i bezbjednost i odbrana, jačajući stratešku autonomiju Evrope“, navodi se u saopštenju.

Prema novom ograničenju, EIB bi održala svoj pokazatelj adekvatnosti osnovnog akcijskog kapitala na veoma visokom nivou, dodatno unaprijeđen internim mjerama za povećanje efikasnosti i profitabilnosti i to bez ikakvog uticaja na evropske poreske obveznike.

Više od polovine finansijskih sredstava koje godišnje izdvaja, EIB će nastaviti da investira u klimatsko djelovanje sa fokusom na čistu i pristupačnu energiju i ostaje na dobrom putu da u kritičnoj deceniji, do 2030. godine, podrži zelene investicije vrijedne hiljadu milijardi EUR.

Strateškim planom takođe je predviđeno da se gotovo polovina godišnjeg kreditiranja EIB usmjeri za projekte u kohezionim regionima. U kombinaciji sa povećanim naglaskom na investicije u socijalnu infrastrukturu, kao što su zdravstvo i pristupačni stambeni i obrazovni objekti, ovim se ističe posvećenost grupacije ravnopravnom rastu i konvergenciji životnog standarda.

„Građani i preduzeća očekuju da Evropa podrži investicije za budućnost, koje poboljšavaju kvalitet njihovog života, jačaju njihovu bezbjednost i pružaju im nove prilike. Strateški plan grupacije EIB pomoći će upravo u tome, štiteći prosperitet, konkurentnost i stratešku autonomiju Evrope”, rekla je Kalvinjo.

Savjet guvernera EIB, sastavljen od ministara koje je imenovala svaka od 27 država članica, obično ministara finansija, takođe je pozdravio novu predsjednicu Savjeta guvernera, imenovanje novog predsjednika Revizorskog odbora, kao i odobravanje godišnjeg izveštaja Revizorskog odbora.

Grupacija EIB je institucija dugoročnog kreditiranja EU, u vlasništvu država članica EU.

Ona finansira zdrave investicije, doprinoseći ostvarivanju ciljeva politike EU, uključujući konkurentnost, inovacije, održivi razvoj, socijalnu i teritorijalnu koheziju, kao i pravičan i brz prelazak na klimatsku neutralnost.

Grupacija EIB, koja uključuje i Evropski investicioni fond (EIF), ukupno je prošle godine ugovorila novo finansiranje u iznosu od 88 milijardi EUR.

