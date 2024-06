Krivična prijava zbog utaje poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su danas Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, krivičnu prijavu protiv pravnog lica iz Budve a ujedno i ovlašenog lica, N.G. (35), zbog sumnje da je izvšio krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Akcija je, kako je saopšteno iz Uprave policije, sprovedena u koordinaciji sa Sektorom za finansijsko obavještajne poslove i službenicima Poreske uprave.

Iz Uprave policije kazali su da se sumnja da je L.G. u svojstvu ovlašćenog zastupnika jednog pravnog lica iz Budve u kontinuitetu tokom od 2015. do 2019. godine, postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica, u cilju izbjegavanja poreskih dažbina, podizao novac u gotovini sa računa prijavljenog pravnog lica kod dvije banke sa sjedištem u Podgorici.

Kako se dodaje, L.G. je podigao 1.342.828,51 EUR, bez adekvatne poslovne dokumentacije sa navodnom svrhom plaćanja “materijalni troškovi”, “putni troškovi”, “zarada i drugih ličnih primanja”, “isplata blagajne” i drugo.

“Čime je po osnovu nedokumentovanog podizanja gotovine sa računa, utajio porez na dohodak fizičkih lica u iznosu preko 166.602,22 EUR i time ostvario protivpravnu imovinsku korist u naznačenom iznosu, a na direktnu štetu budžeta Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da službenici Sektora za borbu protiv kriminala nastavljaju intenzivne i prioritetne policijsko-tužilačke mjere i radnje na otkrivanju i procesuiranju odgovornih osoba u privrednim aktivnostima, u odnosu na krivična djela koja sa sveukupnom posljedicom nanose enormne štete po budžet države i njenih građana i podrivaju ekonomski sistem Crne Gore.

