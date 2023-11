Joković: Pozitivne ocjene pokazatelj da poljoprivreda Crne Gora ide koracima napretka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pozitivne ocjene najkredibilnijih svjetskih finansijskih institucija najbolji je pokazatelj da poljoprivreda Crne Gora ide koracima napretka, ocijenio je ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković.

Iz Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede rekli su da je Joković razgovarao sa delegacijom Svjetske banke (SB), koju su predvodili šef kancelarije SB za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Kristofer Šeldon i ekonomista SB, Denis Mesihović.

Tema sastanka, kako se navodi, bili su tekući i budući projekti iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i ribarstva.

“Imajući u vidu izvještaj iz oktobarske misije SB u Crnoj Gori, prilikom razgovora naglasak je stavljen na izradu novog petogodišnjeg partnerskog okvira za Crnu Goru i na prioritete koje će biti uvršteni u dokument”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, inicijalno su dogovoreni novi projekti iz oblasti vodoprivrede i ribarstva, kao i potencijalna saradnja u oblasti šumarstva, prevashodno u cilju zaštite životne sredine.

U saopštenju se navodi da je na sastanku razgovarano i o realizaciji tekućih projekata, prevashodno MIDAS 2 i SDIP (Program Sava-Drina koridor), gdje su se akteri sastanka saglasili o preostalim aktivnostima koje je potrebno realizovati u cilju blagovremenog ispunjavanja predviđenih obaveza.

Joković je, kako se navodi, naglasio da svi projekti podrške djeluju sinergetski na razvoj crnogorske poljoprivrede, i da su pozitivne ocjene najkredibilnijih svjetskih finansijskih institucija najbolji pokazatelj da poljoprivreda Crne Gora ide koracima napretka.

