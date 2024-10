HUPX referentna energetska berza za narednu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike donijelo je rješenje o utvrđivanju Mađarske berze električne energije (HUPX) – Day Ahead Market, za referentnu energetsku berzu za narednu godinu.

Sa te berze će se, kako su objasnili iz Ministarstva, koristiti podaci o cijeni električne energije neophodne za obračun koncesione naknade.

“Ova obaveza je proistekla na osnovu Uredbe o načinu utvrđivanja koncesione naknade za privredno društvo ili pravno lice, koje koristi vodnu akumulaciju i/ili vodotok za proizvodnju električne energije u hidroelektranama, kojom je propisano da organ državne uprave, nadležan za poslove energetike, utvrđuje referentnu energetsku berzu”, navodi se u saopštenju.

Navedenom Uredbom je propisano da se koncesiona naknada računa kao procentualni udio od prihoda. Prihod koji se ostvaruje po ovom osnovu se dobija kao proizvod cijene električne energije i ostvarene proizvodnje.

Cijena električne energije u godini za koju se vrši obračun koncesione naknade, prema ovoj Uredbi, predstavlja prosječnu godišnju cijenu elektične energije sa referentne energetske berze u toj godini.

“Cijeneći navedeno, a u cilju stvaranja uslova za implementaciju ovog propisa, donijeto je rješenje o utvrđivanju referentne energetske berze”, zaključili su iz Ministarsva.

