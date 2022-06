Gradiće hotel u Kolašinu od 13,3 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je prihvatila predlog da se izgradnja hotela Magnum Kolašin uvrsti u listu razvojnih projekata u oblasti turizma.

Kako se navodi u saopštenju nakon sjednice, prihvaćen je predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma – Izgradnja hotela Magnum Kolašin, po kondo modelu poslovanja u Kolašinu.

Planirano je da hotel „Magnum” ima četiri zvjezdice, posluje po kondo modelu, ima 105 smještajnih jedinica, tačnije 201 ležaj, ražličitog tipa i površine.

“Hotel će činiti 25 apartmanskih jedinića i 80 soba. Period povraćaja investićije je u 18. godini projekta, tj 15. godini poslovanja hotela, a predviđeno je otvaranje 64 nova radna mjesta. Ukupna predračunska vrijednost investicije iznosi 13,3 miliona EUR iz sopstvenih sredstava u punom iznosu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, imajući u vidu da je investitor dostavio traženu bankarsku garanciju, na iznos od 2,5 miliona EUR, kao i da je ponuda od agencije za provjeru kreditne sposobnosti ocijenjena najboljim cćjenama, što je pokažatelj dobrog poslovanja i u najižažovnijim poslovnim okruženjima, i jasnog kredibiliteta banke, na sjednici je konstatovano da su ispunjeni svi formalni uslovi da se projekat uvrsti na Listu.

Vlada je usvojila i Informaciju o izboru nezavisnog inženjera za projekat izgradnje žičare Kotor – Lovćen.

U Informaciji se navodi da je Ugovorom o koncesiji za realizaciju projekta ižgradnje žičare Kotor – Lovćen između Vlade (Koncedent) i Konzorcijuma „Leitner – žičara Kotor 1350“, koji čine privredna društva Novi Volvox doo Podgorica i Leitner AD/SPA (Koncesionar) propisano da je obaveza Koncesionara da pripremi Listu predloga za izbor Nežavisnog inženjera sa potrebnim referencama.

Nakon sagledavanja kompletne dostavljene dokumentacije, navodi se da su se Koncedent i Koncesionar saglasili da kompanija „IPSA INSTITUT“ doo Sarajevo ima najbolje reference i traženo iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

“Tim povodom, Vlada je zadužila Koncesionara da sa firmom „IPSA INSTITUT’’ Sarajevo pripremi Predlog ugovora kojim će se urediti prava, obaveze i odgovornosti Nezavisnog inžinjera”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma zaduženo da se nakon usaglašavanja Predloga ugovora sa nezavisnim inženjerom, isti dostavi Vladi na razmatranje.

Vlada je usvojila i Informaciju u vezi izmjena i dopuna cjenovnika početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra i dala saglasnost na izmjene i dopune cjenovnika.

U Informaciji se navodi da je cjenovnikom iz 2019. godine predviđeno zoniranje morskog dobra u svim primorskim opštinama i to prema stepenu uređenosti, atraktivnosti i infrastrukturnoj opremljenosti.

U međuvremenu, kako se navodi, došlo je do izgradnje novih turističkih kompleksa i kupališta, dok su neke već postojeće lokacije postale izuzetno atraktivne, kako turistima, tako i crnogorskim građanima.

“U tom smislu se pristupilo izmjenama i dopunama Cjenovnika kako bi se postigla pravilna i potpuna valorizacija svih lokaćija u zoni morskog dobra, na način što će Javno preduzeće ubirati prihode srazmjerno njihovom ekskluzivitetu koji je u međuvremenu porastao, pa su i ekonomski benefiti na njima mnogo veći za zakupce”, kaže se u saopštenju.

Usvojena je i Informacija o statusu realizacije projekta „Implementacija sistema za centralizovani obračun zarada“.

U Informaciji se navodi da projekat podrazumijeva razvoj i implementaciju jedinstvenog softverskog rješenja za obračun zarada svih zaposlenih u javnom sektoru, za razliku od dosadašnjeg modela.

Dodaje se da je prema tom modelu Ministarstvo finansija vršilo obračun za ograničen broj korisnika (oko četvrtina ukupnog broja zaposlenih) dok samostalni obračun zarada vrše sektori koji i zapošljavaju najveći broj zaposlenih. Sistem za centralizovani obračun zarada uspostavljen je i otpočeo je sa operativnom upotrebom u februaru 2022. godine.

Usvojena je Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2021/2022. godine.

“Ocijenjeno je da su zimski turistički centri u toku trajanja sezone zabilježili veoma dobru posjećenost”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da pored ograničenja izazvanih COVID-19 virusom, koja su bila na snazi tokom trajanja zimske turističke sezone, bilježi se rekordna posjećenost skijalištima.

“Pored ostalog, evidentiran je i porast prihoda na skijalištima u Kolašinu za 70 odsto, dok je na Savinom kuku zabilježen porast od 48 odsto”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su zabilježeni pozitivni rezultati i kada je riječ o broju turista i ostvarenim noćenjima u centralnom i primorskom regionu.

“Shodno tome, Južni region bilježi porast broja turista čak 194 odsto, dok je ostvareno 216,6 odsto više noćenja. Pored toga, centralni region bilježi rast broja turista 100 odsto, a noćenja za 90,99 odsto”, navodi se u saopštenju.

