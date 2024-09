Glumac Momčilo Otašević prvi vlasnik iPhone-a 16 u One mreži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glumac Momčilo Otašević prvi je vlasnik iPhone-a 16 u One mreži.

Iz kompanije su kazali da je, uz veliko iščekivanje širom svijeta, predstavljen novi iPhone 16.

”Nakon uzbudljivog odbrojavanja, baš kako to priliči brendu koji simbolizuje izvrsnost i sjaj, prodaja u One mreži otpočela je sa njegovim prvim korisnikom, istinskom zvijezdom među glumcima. Momčilo Otašević jedan je od omiljenih umjetnika u regionalnim okvirima, decenijski korisnik ove mreže, ali i važan dio One reklama koje uvijek predstavljaju priče o čvrstim vezama na koje možemo da računamo”, navodi se u saopštenju kompanije One.

Prema riječima Otaševića, baš kao i u svim profesionalnim i životnim okolnostima, suština je u pouzdanosti i vrijednostima koje nas povezuju.

”Kod kuće, moj broj je naravno u prvoj crnogorskoj mreži, a sasvim posebnu vezu sa svojom porukom i estetikom, predstavljaju One reklame. Pouzdan telefon je važan alat komunikacije, koji u albumu fotografija takođe čuva važna sjećanja. Kada je riječ o novom iPhone-u 16, on jeste dio ove priče zato što objedinjuje tehnološku inovaciju, pouzdanost i posebnu estetiku. Drago mi je što sam na poziv kompanije One postao njegov prvi korisnik”, poručio je Otašević na događaju kompanije One povodom početka prodaje iPhone-a 16.

Započevši komunikaciju na svom novom telefonu, Otašević je označio i kraj iščekivanju, pa su u One poslovnicama širom Crne Gore od sada dostupni iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max.

Menadžer Sektora za uređaje u kompaniji One, Miraš Šljivančanin, kazao je da je za kompaniju One korisničko iskustvo uvijek prioritet, a njegov važan dio je najbolji izbor uređaja, među kojima je, iz godine u godinu, zvijezda uvijek upravo novi iPhone.

”Raduje nas što je na događaju koji smo specijalno osmislili važnu ulogu prvog korisnika novog iPhone-a odigrao naš izvanredni glumac Momo Otašević”, rekao je Šljivančanin.

Među brojnim kvalitetima koje ih izdvajaju na tržištu 1.me, kako je potvrđeno na predstavljanju nove serije – sljedeća generacija iPhonea će ponuditi modele sa potpuno novim A18 čipom, moćne nadogradnje naprednog sistema kamera, većim ekranom kod Pro modela, kao i dugme za akciju za brz pristup korisnim funkcijama i veliko povećanje trajanja baterije.

Predstavnica kompanije Apcom, Milica Radović Kovačević, saopštila je da su, kao predstavnici Apcom distribucije, uzbuđeni što učestvuju u obilježavanju današnjeg događaja partnera, lansiranje nove linije iPhone-a.

”Ponosni smo što podržavamo naše partnere u isporuci ovih revolucionarnih proizvoda potrošačima i radujemo se saradnji kako bismo ove uređaje izbacili na tržište i istražili nove mogućnosti za rast u stalnom razvoju tehnologije”, rekla je Radović Kovačević.

Događaj kompanije One okupio je mnogo sadašnjih i budućih korisnika ove mreže na podgoričkom Rimskom trgu, sa svojim albumom sjajnih fotografija i sam postavši dio onih druženja za riznicu sjećanja.

”I baš kako je to Momo rekao kada je govorio o starim fotografijama, u kontekstu novog iPhone-a 16 izdvaja se novina da će korisnici moći da im pristupe tako što će opisati šta se na njima nalazi. U opisu ove večeri, koja možda bila nalik sličnim događajima širom svijeta, možda će posjetioci dodati i to da je uz Moma, zvuk Toć benda i One ekipu, bila još i ljepša”, zaključuje se u saopštenju.