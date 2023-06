Gardašević Slavuljica na sjednici UNWTO Izvršnog savjeta za Evropu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Generalna direktorica Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Aleksandra Gardašević Slavuljica, predstavila je, na sjednici Izvršnog savjeta za Evropu Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO), put održivog razvoja crnogorskog turizma.

Sjedinica tog tijela UNWTO održava se u Sofiji, a Crnu Goru predstavlja Gardašević Slavuljica.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma saopšteno je da je prvog dana sjednice razmatrana Agenda za Evropu, plan i program rada i predstavljeni su tekući i budući programi.

„U svom obraćanju, Gardašević Slavuljica je predstavila put održivog razvoja crnogorskog turizma, usklađenog sa UNWTO SDG’s i Agendom za Evropu“, naveli su iz tog Vladinog resora.

Na sjednici je, kako su kazali, održano glasanje za članove vise izvršnih tijela.

Sjednici prisustvuju sve zemalje članice UNWTO Evropa, kao i pridruženi članovi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS