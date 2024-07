Fokus na proces EU integracije nameću potrebu snaženja finansijskih institucija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jedna od ključnih prednosti transformacije Investiciono-razvojnog fonda (IRF) u Razvojnu banku odnosi se na unapređenje modela finansiranja na bazi pristupa evropskim fondovima, s posebnim fokusom na kombinovane modele koji uključuju i značajne grant komponente.

Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Judy Rising Reinke, posjetila je danas IRF, gdje se sastala sa izvršnim direktorom, Nikolom Tripkovićem i predsjednikom Odbora direktora, Predragom Drecunom.

Čelnici IRF-a upoznali su Reinke sa ciljevima i aktivnostima IRF-a kao državne razvojne finansijske institucije i ulogom koju ona ima kada je u pitanju ekonomski razvoj Crne Gore.

„U tom smislu, istakli su da strateški pravac razvoja Crne Gore i snažan fokus na proces EU integracije nameće potrebu daljeg razvoja i snaženja finansijskih institucija, što se između ostalog i ostvaruje osnivanjem Razvojne banke Crne Gore, kao i usklađivanje sa potrebama i najboljim praksama u EU“, navodi se u saopštenju.

Govoreći o predloženom Zakonu o razvojnoj banci Crne Gore, Tripković je istakao da komparativna analiza crnogorske regulative sa rješenjem dobrih praksi razvojnih banaka u državama članicama EU, ukazuje da sadašnje zakonsko rješenje predstavlja limitirajući faktor ka daljem rastu i razvoju institucije, naročito uvažavajući sve aspekte uspješne integracije u EU i korišćenja raspoloživih fondova.

To je, kako je kazao, izuzetno važno i u dijelu kreiranja budućih programa koji će adekvatno podržati inovativne djelatnosti, start up-ove i ostale oblasti, uz poštovanje principa održivog poslovanja.

„Primarni cilj Razvojne banke je podržavanje i podsticanje razvoja crnogorske ekonomije u skladu sa strategijom, ciljevima i prioritetima Vlade, a inovacije i održiva ekonomija su svakako jedni od njih“, poručio je Tripković, naglašavajući značaj uspostavljanje regulatornih i administrativnih uslova za kreiranje podrške privredi kroz osiguranje izvoza od netržišnih rizika, kao i mogućnosti za dodatnom razmjenom znanja i iskustava sa državnim razvojnim bankama.

Drecun je istakao važnost podsticaja konkurentnosti crnogorske privrede kroz kreiranje novih finansijskih instrumenata.

„Razvojna banka će po osnovu unaprijeđenog modela finansiranja biti u mogućnosti da ponudi različite finansijske instrumente, po uzoru na razvojne banke država članica EU. Za krajnje korisnike novi finansijski instrumenti su osnov za kvalitetnije zadovoljenje potreba, posebno sa stanovišta kapitala, nižih kamatnih stopa, dužeg roka dospijeća, korišćenja grant komponenti, smanjenih zahtjeva za kolateralom i drugo, uz snažnije multiplikativne efekte na cjelokupnu privredu i bolju alokaciju razvojnih sredstava“, saopštio je Drecun.

Reinke je zahvalila čelnicima IRF-a na predstavljanju planova za transformaciju Fonda u crnogorsku razvojnu banku.

Ambasada će, kako je najavila, nastaviti da podržava napore Crne Gore da unaprijedi transparentnost, odgovornost i dobro upravljanje u svim državnim institucijama, s fokusom na podsticanje preduzetničkih inicijativa i diversifikovani ekonomski rast u zemlji.

Sagovornici su se saglasili da Crna Gora i SAD imaju veoma dobre i prijateljske sveukupne odnose i odličnu bilateralnu saradnju, te da postoji prostor za dalje jačanje ekonomskih odnosa dvije zemlje.

U tom smislu, ovaj sastanak predstavlja važan korak ka postizanju zajedničkog cilja – prosperiteta i stabilnosti crnogorske ekonomije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS