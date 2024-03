Dolar ojačao prema korpi valuta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice, druge zaredom, ojačao prema korpi valuta, dok su ulagači analizirali odluke i poruke sa sjednica niza velikih centralnih banaka.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je 0,3 odsto na 103,78 bodova.

Pritom je vrijednost dolara prema evropskoj valuti porasla 0,7 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0810 USD, prenosi Hrportfolio.

Dolar je ojačao i prema japanskoj valuti, 1,6 odsto, pa je njegov kurs dostigao 151,40 jena (JPY).

U fokusu ulagača bile su sjednice niza velikih centralnih banaka, a najviše su se pratile odluke i poruke čelnika američkih monetarnih vlasti.

Kao što se očekivalo, ostavili su kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto.

Pritom su potvrdili ranije procjene da bi u ovoj godini mogli smanjiti kamatne stope u tri navrata, uprsko rastu inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u januaru i februaru.

To je na konferenciji za medije potvrdio i predsjednik Fed-a, Jerome Powell.

“Rast inflacije u prva dva mjeseca nije promijenio ukupnu sliku, a to je da se inflacija, premda uz prepreke na putu, postupno spušta prema planiranoj vrijednosti od dva odsto”, rekao je Powell.

Zbog toga se na tržištu novca procjenjuje da će Fed u ovoj godini kamate smanjiti u tri navrata, za po 0,25 procentnih poena, počevši od juna.

U četvrtak je ulagače iznenadila švajcarska centralna banka, koja je neočekivano smanjila kamatne stope za 0,25 procentnih poena, na 1,5 odsto.

To je prva velika centralna banka koja je smanjila kamate, nakon dužeg ciklusa zaoštravanja monetarne politike, što se na tržištu smatra prvim signalom da je borba protiv inflacije u zapadnim zemljama gotovo dobijena.

U Japanu je centralna banka zaoštrila monetarnu politiku, ukinuvši negativne kamatne stope, nakon što je 17 godina vodila izuzetno podsticajnu monetarnu politiku.

Uprkos tome, kurs japanskog jena oštro je pao prema dolaru, pa se kreće blizu najnižih vrijednosti u više decenija. Stoga se ulagači plaše intervencije japanskih monetarnih vlasti, kako bi zaustavile klizanje jena.

