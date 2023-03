Dogovoreni konkretni koraci ka realizaciji projekta Air-park Berane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prvi konkretni koraci ka realizaciji projekta Air-park Berane dogovoreni su, a ta investicija sprovodila bi se višefazno i u prvoj fazi uključivala bi reaktivaciju beranskog aerodroma, saopšteno je kabineta predsjednika Vlade Dritana Abazovića.

Abazović i predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore Eldin Dobardžić razgovarali su danas sa njemačkim investitorom i vlasnikom kompanije Elite-private Jet Service, Majkom Štajnmilerom.

Iz kabineta Abazovića rekli su da su sagovornici razgovarali o mogućnostima valorizacije i stavljanja u funkciju Air-parka Berane, koji bi uz aerodrom podrazumijevao još dvije djelatnosti.

„Dogovoreni su prvi konkretni koraci ka realizaciji prve ozbiljnije investicije na sjeveru države, koja bi uključivala otvaranje oko 100 radnih mjesta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da bi se investicija Air-park Berane sprovodila višefazno i da bi u prvoj fazi uključivala reaktivaciju beranskog aerodroma.

„Nakon njegove ponovne izgradnje, koja bi uključivala najsavremeniju opremu, investicija bi bila usmjerena na izgradnju dvije nove fabrike koje su vezane za proizvodnju hrane i nano solar tehnologije“, kazali su iz Abazovićevog kabineta.

