Bečić otvorio predstavništvo BWA biznis udruženja iz Njemačke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zamjenik premijera, Aleksa Bečić, otvorio je BWA – međunarodno biznis udruženje njemačkog porijekla, koje broji predstavništva u preko 100 zemalja svijeta i okuplja oko deset hiljada kompanija i institucija.

“Dobro došli u, kako mi volimo reći, najmanju, ali najljepšu zemlju Zapadnog Balkana, zemlju ogromnih potencijala i resursa i prije svega gostoprimljivih ljudi”, poručio je Bečić na otvaranju.

On je izrazio zadovoljstvo što nakon prošlosedmičnih sastanaka u Crnoj Gori, kada je ugostio parlamentarace Bundestaga i rukovodioce turističke kompanije TUI iz Njemačke, ima priliku da prisustvuje ovako važnom poslovnom i biznis trenutku, koji je uvod u otvaranje predstavništva jednog renomiranog međunarodnog biznis udruženja.

Bečić je, kako je saopšteno iz Kabineta potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, konstatovao da je ova Vlada i ova većina za osam mjeseci uspjela da stanje blokade procesa, blokade brojnih institucija i svojevrsne stagnacije, pretvori u dinamiziranje evropskog puta, kao i da isporuči konkretne rezultate, što je rezultiralo dobijanjem IBAR-a u Briselu prije dva dana.

“Činjenica da smo konačno dobili ispunjenost privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 je prekretnica i jedan od najvažnijih trenutaka na evropskom putu Crne Gore, jer sada idemo sa zatvaranjem poglavlja. Očekujemo da do kraja godine zatvorimo značajan broj poglavlja, a ako zadržimo, a vjerujem da hoćemo, tu dinamiku, apsolutno je realno da 2028. godine Crna Gora postane 28. članica Evropske unije (EU)”, kazao je Bečić ističući činjenicu koja je veoma važna za crnogorsku ekonomiju, a to je da smo na korak do tako velikog, strateškog cilja, i od tako velikog tržišta.

Ističući da je jedan od prioritetnih ciljeva ove Vlade da stvara i nastavi da unapređuje uslove za privlačenje zdravog i respektabilnog kapitala, Bečić je saopštio da to upravo podrazumijeva da nastavimo unapređenje normativnog okvira, eliminisanje određenih barijera, birokratskih procedura, ali i jačanje institucija i pravne sigurnosti, jer zdrav kapital traži pravnu sigurnost.

Ukazujući na rezultate koji su za ovih osam mjeseci postignuti zajedno sa tužilaštvom i EUROPOL-om na polju odlučne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, Bečić je kazao da ta borba i ti rezultati vraćaju vjeru u institucije i jačaju institucije, a bez jakih i odgovornih institucija nema ni privlačenja zdravog i respektabilnog kapitala.

“Tako da, to i jesu ključni pravci ove Vlade – da jačamo institucije, da jačamo vladavinu prava, da ekonomski i socijalno nastavimo da snažimo naše građane i da jačamo građansko društvo”, rekao je Bečić.

Kako je poručeno sa skupa, dolazak BWA u Crnu Goru stvara uslove za ulazak njemačkog i međunarodnog kapitala, što doprinosi ekonomskom razvoju i prosperitetu zemlje, između ostalog i kroz potencijalno stvaranje visoko plaćenih radnih mjesta.

Bečić je izrazio zadovoljstvo što će BWA predstavništvo biti u Herceg Novom, “jednom prelijepom gradu, gradu gostoprimljivih ljudi, našoj kapiji ka EU”.

