Pripremili promo paket za stanovnike Srbije

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Opština Žabljak je, u saradnji sa nosiocima turističke ponude, za sve stanovnike Srbije koji u periodu od 15. do 19. februara budu boravili u tom gradu, pripremila promo paket sa nizom pogodnosti.

Kampanju koja je osmišljena povodom Dana državnosti Srbije realizuje Opština Žabljak, u saradnji sa Nacionalnim parkom Durmitor, Turističkim centrom Durmitor i Turističkom organizacijom (TO) Žabljak.

„Cilj je da se stanovnicima Srbije nizom pogodnosti ukaže posebna pažnja, kako bi se motivisali da mini odmor u navedenom periodu provedu na Žabljaku“, saopšteno je iz TO Žabljak.

Promo paket podrazumijeva popust u hotelima sa tri zvjezdice za minimum četiri noćenja, 33 EUR po osobi, polupansion.

Predviđeni su i popusti 50 odsto za djecu od sedam do 12 godina, dok je za one do sedam godina besplatno.

U pogodnosti spada i popust 25 odsto na ski pas na skijalištu Savin kuk 16. i 17. februara, besplatan ulaz u nacionalni park 16. februara, a za stanovnike Vrnjačke banje, grada pobratima, besplatan ski pas svakog dana od 15. do 19. februara.

Informacije o dodatnim sadržajima i ponudama u gradu, mogu se dobiti u info centru TO Žabljak.

„Istestirajte svoju spremnost i priuštite sebi zadovoljstvo za pamćenje, a mi vam preporučujemo vožnju motornim sankama, hodanje na krpljama, vožnju kvadovima, jahanje konja, alpsko i nordijsko skijanje, kuglanu, teretanu, i uz sve to ukusnu durmitorsku hranu“, navodi se u saopštenju.

