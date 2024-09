Pripremaju PER od naredne do 2027. godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila Informaciju o pripremi Programa ekonomskih reformi (PER) za Crnu Goru za period od naredne do 2027. godine.

Iz Vlade su saopštili da je PER srednjoročni strateški dokument, koji Crna Gora priprema u okviru dijaloga o ekonomskom upravljanju sa Evropskom unijom (EU).

“Isti program pripremaju i ostale zemlje sa statusom kandidata i potencijalnog kanidata za članstvo. Crna Gora učestvuje u pripremi Programa ekonomskih reformi počev od 2015. godine”, navodi se u saopštenju.

Dokument se sastoji iz dva ključna poglavlja – makroekonomski okvir i fiskalni okvir.

Novina u odnosu na prošlogodišnji Program je da strukturne reforme, koje su ranije bile sastavni dio Programa, sada predstavljaju dio Reformske agende/Plana rasta.

“Dakle, Reformska agenda/Plan rasta zamijeniće dio Programa koji se odnosi na strukturne reforme”, objasnili su iz Vlade.

Kako se navodi u Informaciji, Reformska agenda predstavlja sveobuhvatan, koherentan i prioritetan skup ciljanih reformi i prioritetnih oblasti ulaganja u svakoj zemlji korisnici, uključujući uslove plaćanja koji ukazuju na zadovoljavajući napredak, ili ispunjenje reformskih mjera, kao i indikativni raspored za njihovu implementaciju.

Istovremeno, ova dva procesa treba da se međusobno dopunjuju, i potrebno je osigurati dosljednost između strukturnih reformi (Reformska agenda) i njihovog makrofiskalnog uticaja (PER), radi koherentnosti i kredibiliteta ekonomskih i fiskalnih politika.

Da bi se navedeno postiglo, dio PER-a treba da pokaže očekivani makrofiskalni uticaj Reformske agende i njenu dosljednost sa makroekonomskim i fiskalnim okvirima.

Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da obrazuje Radni tim za pripremu PER-a za period od naredne do 2027. godine, koordinira procesom pripreme Programa i dokument dostavi Vladi do kraja godine.

