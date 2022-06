Prioritet uvođenje elektronskog dokumenta u svakodnevni život

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jedan od prioriteta u politikama Ministarstva javne uprave već od danas biće uvođenje elektronskog dokumenta u svakodnevni život, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

“Jedan od prioriteta u politikama Ministarstva javne uprave, već od danas, standardizacija razmjene dokumenata elektronskim putem odnosno priznavanje elektronskog dokumenta u svakodnevnom životu”, naveo je Dukaj na Twitteru.

On je dodao da građani i privreda očekuju efikasnost institucija, jer su one njihov servis.

“Ministarstvo javne uprave usmjeravaće i upravljati digitalnom transformacijom na način da elektronski dokument bude obavezan, a da građani i svi korisnici imaju korist kroz brzu i jednostavnu uslugu”, naveo je Dukaj.

