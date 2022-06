Prioritet sigurno snabdijevanje osnovnim životnim namirnicama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlade je spremna da sarađuje sa privredom kako bi se građanima omogućio nesmetan pristup svim životnim namirnicima u vremenima ozbiljnih poremećaja na tržištu uslovljenim dešavanjima u Ukrajini, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

Đurović se danas sastao sa predstavnicima najvećih domaćih trgovinskih lanaca u zemlji i Privredne komore (PKCG), na temu stabilnosti sistema snabdijevanja osnovnim životnim namirnicama.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, trgovce upoznao sa namjerom države da preispita ponovno uvođenje robnih rezervi kao načina prevazilaženja poremećaja na tržištu.

Predstavnici trgovinskih lanaca saopštili su da u ovom momentu imaju dovoljne zalihe osnovnih životnih namirnica, ali i svih drugih proizvoda važnih za građane, posebno tokom turističke sezone, kao i da se nabavka većine njih nesmetano obavlja.

Oni su ukazali i na određene probleme i ograničenja uz ideje kako bi se oni mogli riješiti u narednom periodu.

“Zbog značajnog udjela trgovinske razmjene sa Srbijom, a posebno kvota za izvoz koje je ta država nedavno uvela, predstojeću posjetu premijera Dritana Abazovića Beogradu predstavnici trgovina vide kao važan impuls za ekonomsku saradnju dvije države”, dodaje se u saopštenju.

Oni su izrazili spremnost da u slučaju značajnih poremećaja na tržištu budu partner Vlade u obezbjeđivanju kontinuiranog snabdijevanja građana, sigurnosti domaćeg Sistema, ali i stavljanja u raspologanje dijela sopstvenih kapaciteta, u vidu minimalnih zaliha, kojima bi država mogla da raspolaže po potrebi.

Dogovoreno je da dvije strane intenziviraju sastanke prateći u kontinuitetu cijene i dostupnost osnovnih životnih namirnica.

Iz Ministarstva su najavili da je u pripremi i Memorandum o saradnji, kojim bi se ozvaničilo partnerstvo dvije strane – Vlade koja brine o građanima i privredi i trgovačkih kompanija kao društveno odgovornog aktera.

Ministarstvo je, kako su podsjetili njegovi predstavnici, u cilju odgovora na aktuelni ekonomski trenutak raspisalo javni poziv za nezavisnog konsultanta, koji bi izradio sveobuhvatnu Studiju o opravdanosti ponovnog formiranja državnih robnih rezervi ukinutih 2008. godine, kada je na snagu stupio Zakon o interventnim nabavkama.

