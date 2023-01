Prioritet auto-put i saradnja u oblasti platnog prometa

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Auto-put je prioritet kada su u pitanju infrastrukturni projekti između Crne Gore i Srbije, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović i dodao da je saradnja u oblasti platnog prometa nešto što treba urgentno rješavati.

On je gostujući u emisiji Puls Srbije na televiziji Kurir, u okviru njegove posjete Beogradu, kazao da je platni promet između dvije zemlje i dalje neriješeno pitanje.

„Mi već nekih 15-ak ili 20-ak godina, otkako je Crna Gora uvela euro kao valutu, nemamo direktan platni promet sa Srbijom i naši građani treba da plaćaju dodatno cijenu stranim bankama. Bilo bi dobro da pokušamo da vidimo šta su modeli rješavanja tog pitanja“, rekao je Damjanović.

On je podsjetio da je Crna Gora nedavno donijela novi Zakon o platnom prometu, koji je usklađen sa evropskim zakonodavstvom.

„Time će značajno biti liberalizovan i decentralizovan platni promet, odnosno neće biti samo Centralna banka, kao do sada, vlasnik platnog prometa“, dodao je Damjanović.

Prema njegovim riječima, Srbija je davno formirala poštansku štedionicu, u okviru svoje Pošte.

„Crna Gora ima Poštu, ali nema poštansku štedionicu. Za nas je interesantno da i naša Pošta dijelom preraste u poštansku štedionicu i da obavlja usluge platnog prometa. Možda bi to moglo da bude rješenje tog direktnog platnog prometa, vidjećemo“, naveo je Damjanović.

Kada je u pitanju auto-put, Damjanović je saopštio da taj infrastrukturni projekat treba urgentno nastaviti od Kolašina prema granici sa Srbijom.

„Srbija je negdje iskazala namjeru da bi to uradila sa dionicom od Požege prema granici, dakle treba spojiti te dvije dionice i napraviti konačno auto-put poslije ne znam koliko desetina godina. To je bio san građana obje zemlje, što znači da će neko za par sati iz Beograda biti u Podgorici, ili obratno“, objasnio je Damjanović.

On je podsjetio da je Crna Gora završila možda i najtežu dionicu od Podgorice do Kolašina, napominjući da nema razloga da se ne preispitaju svi mogući modeli kako i na koji način da se nastavi dalje.

Damjanović je, komentarišući ekonomsku saradnji dvije zemlje, ocijenio da ona može biti značajno bolja i da postoji ogroman prostor za unapređenje.

Govoreći o oblasti igara na sreću, Damjanović je naveo da je Srbija značajno uvećala prihode u tom segmentu, pa će u skladu sa iskustvom susjeda i Crna Gora pokušati da unaprijedi tu oblast.

Tokom posjete crnogorske delegacije Beogradu, razgovaraće se o zajedničkim infrastrukturnim projektima, robnoj razmjeni i energetici.

“S obzirom da je u Crnoj Gori od skoro uvedena fiskalizacija, razmijenićemo iskustva o inovativnijim tehnikama za bolju naplatu prihoda“, zaključio je Damjanović.

