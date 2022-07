Prijavljeno skoro 100 miliona EUR potraživanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stečajnom upravniku kompanije Meljine kompleks, Ladu Šekularcu, pristiglo je sedam prijava potraživanja ukupne vrijednosti skoro 100 miliona EUR, saopšteno je na prvom sastanku povjerilaca u Privrednom sudu.

Od kompanije koja je bila u vlasništvu biznismena Duška Kneževića, najviše potražuje država, pa je zaštitnik imovinsko-pravnih interesa prijavio potraživanje od 80 miliona EUR koje se odnosi na sudski spor pokrenut prije više godina za raskid ugovora o privatizaciji bolnice Meljine, a traže i dodatnih šest miliona EUR za odštetu, ali Šekularac nije precizirao na šta se taj dio odnosi, piše Pobjeda.

Potraživanja od po oko šest miliona EUR prijavile su i dvije banke koje su bile u Kneževićevom vlasništvu, sada u stečaju, Invest banka Montenegro i Atlas banka, dok osnivač Meljine kompleksa, Atlas cap, traži 67 hiljada EUR koje je ova kompanija u njihovo ime uplatila, kada je stečaj zbog duga za zarade i doprinose tražila tadašnja direktorica Olivera Elez-Mihajlović.

Opština Herceg Novi, koja je i inicirala stečaj zbog neizmirenih poreskih obaveza, prijavila je preko 800 hiljada EUR potraživanja, a Uprava prihoda i carina (UPC) 59 hiljada.

Potraživanja po osnovu doprinosa od nekoliko stotina EUR prijavila je i Irena Čavić koja je bila jedina zaposlena u ovoj kompaniji.

Stečaj u Meljine kompleks sudija Dragan Vučević otvorio je 26. maja, što je nedavno potvrdio i Apelacioni sud odbivši žalbu ove kompanije.

Apelacioni sud je ocijenio da neosnovanim navode žalbe, ukazujući da je prvostepeni sud utvrdio da je Meljine kompleks trajnije nesposoban za plaćanja, odnosno da je obustavio plaćanja u periodu od 30 dana neprekidno.

Utvrđeno je i da su svi poslovni računi ove kompanije ukinuti, dva u bivšim Kneževićevim, banka IBM i Atlas na ljeto 2018, a kod CKB-a krajem prošle godine.

Odbačeni su i navodi da je odluka o stečaju bazirana na nepotpunom izvještaju privremenog upravnika, imajući u vidu da je priložen dokument Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da je upravnik u njihovim prostorijama izvršio uvid u finansijske spise koji su u njihovom posjedu.

Ovaj sud je ocijenio da su se stekli uslovi da Opština Herceg Novi traži stečaj, bez obzira što nije uspostavila zalogu na nepokretnostima ove kompanije na cijeli iznos potraživanja, već samo na dio.

Na sastanku je formiran Odbor povjerilaca koji će činiti predstavnici Opštine Herceg Novi, UPC-a i Atlas capa.

Za narednu srijedu zakazano je ročište za ispitivanje potraživanja, a Meljine kompleks je, kako je kazao njihov zastupnik, obavijestio upravnika da namjeravaju da podnesu plan reorganizacije, za šta je rok 60 dana od otvaranja stečaja.

