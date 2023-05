Prihodi od turizma u prvom kvartalu 119 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi od turizma su, prema podacima Centralne banke (CBCG), u prvom kvartalu iznosili 119 miliona EUR, što garantuje sjajnu turističku sezonu, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

„Prema podacima CBCG, prihodi od turizma u prvom kvartalu su iznosili 119 miliona EUR što je, ako uporedimo sa prošlom godinom kada su iznosili 45 miliona i 2019. kada su bili 47 miliona, jedan nevjerovatan rezultat“, rekao je Đurović na sjednici Vlade.

On je naveo da na današnji dan u Crnoj Gori boravi 42,26 hiljada turista, što je 26 odsto više u odnosu na 2019. godinu.

„To znači da sigurnim koracima idemo ka rekordnoj turističkoj sezoni“, poručio je Đurović.

On se osvrnuo i na akciju Stop inflaciji, navodeći da se priključilo još kompanija.

„Tri proizvođača peleta – kompanije Pelengić, Bekom i Televex, uključili su se u akciju i dali su pelet po cijeni od 230 EUR sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV). Pozivam sve građane da do kraja jula iskoriste mogućnost da obezbijede sebi pelet, jer je to značajna ušteda, s obzirom na to da će u oktobru i novembru biti vjerovatno i skuplje“, rekao je Đurović.

On je dodao da su se javile i osiguravajuće kuće i dale određene popuste na svoje proizvode.

Đurović je naveo i podatak Eurostata o kretanju cijena za period februar-april, prema kojem su, osim Belgije i Crne Gore, sve druge zemlje Evropske unije (EU) imale rast.

„Možemo da kažemo da je Crna Gora odradila jedan fantastičan posao i da bude na ponos svih nas“, zaključio je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS