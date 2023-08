Prihodi Budvanske rivijere porasli dva miliona

Budva, (MINA-BUSINESS) – Prihodi Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera porasli su u prvih sedam mjeseci ove godine 2,2 miliona ili 22 odsto u odnosu na isti period 2019. godine, saopštili su predstavnici kompanije na sastanku sa premijerom Dritanom Abazovićem.

“Prihodi od aranžmana za prvih deset dana avgusta bili su 340 hiljada EUR ili 22 odsto veći nego u istom periodu 2019. godine, dok su prihodi od aranžmana u julu porasli 609 hiljada ili 15 odsto“, rekli su predstavnici Budvanske rivijere na sastanku sa Abazovićem i ministrom ekonomskog razvoja i turizma Goranom Đurovićem.

Iz Kabineta predsjednika Vlade je saopšteno da su Abazović i Đurović obišli su Turističko naselje (TN) Slovenska plaža, gdje su se sastali sa rukovodstvom Budvanske rivijere. Oni su razgovarali sa predsjednikom Odbora direktora Budvanske rivijere, Mijomirom Pejovićem, izvršnim direktorom Jovanom Gregovićem i direktoricom TN Slovenska plaža, Vesnom Vujović.

Abazović je kazao da je odgovorno upravljanje državnim preduzećima značajno, jer je to ono što se očekuje od upravljačkih struktura koje imenuje Vlada.

„Na svim nivoima moramo imati odgovoran odnos prema državnoj imovini. To je osnovni preduslov da raskinemo sa lošom praksom minulih vremena i krenemo naprijed punim jedrima“, rekao je Abazović.

On je naveo da je zadovoljan posjetom turističkom naselju u vlasništvu Budvanske rivijere i da se dobri rezultati poslovanja vide i golim okom.

„Drago mi je da i podaci koje ste saopštili to potvrđuju. Siguran sam da će novi infrastrukturni projekti poput žičare Kotor -Lovćen i početak gradnje bulevara Tivat-Jaz dati dodati podsticaj za još bolje turističke bilanse. Crnogorski turizam je na pravom putu”, poručio je Abazović.

Na sastanku je bilo riječi o budućim planovima za razvoj kompanije, te iskazana spremnost da se u saradnji sa Vladom u narednom periodu doprinese daljem unaprjeđenju poslovanja i ukupnih rezultata državne firme.

