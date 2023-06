Prihod od trajektne linije premašio milion EUR

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Prihod preduzeća Morsko dobro od trajektne linije Kamenari-Lepetane već sada je preko milion EUR, saopštio je njegov direktor, Mladen Mikijelj.

On je na svom Facebook profilu napisao da je sa trajektom Ruka pravde stigao i prvi milion, odnosno da je do sada ukupno prihodovano 1,02 miliona EUR.

“Predhodnog dana ostvaren je rekordan dnevni prihod u iznosu od 31,66 hiljada EUR. Ovo je najbolji dokaz o kakvom resursu je riječ. Nastavljamo dalje, uprkos kontinuiranim opstrukcijama, da radimo u korist građana”, kazao je Mikijelj.

