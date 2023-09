Prihod NPCG za milion veći nego rekordne 2019. godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) su do 10. septembra prihodovali 2,5 miliona EUR, saopštio je premijer Dritan Abazović.

To je, kako je Abazović napisao na platformi X, čak milion EUR više nego rekordne 2019. godine.

“Iako sezona još traje, NPCG su u ovom trenutku za cijelih milion EUR premašili prihode iz rekordne 2019”, napisao je Abazović.

