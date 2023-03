Pregovori o Dodatnom protokolu 7 uz CEFTA sporazum

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dvodnevnim pregovorima o Dodatnom protokolu 7 uz CEFTA sporazum, koji su održani u Podgorici, ostvaren je napredak u uspostavljanju efikasnijeg mehanizma za rješavanje sporova (DSM).

„Uspješna ekonomska saradnja i porast trgovine između zemalja potpisnica CEFTA sporazuma, a zatim i njihovo priključenje jedinstvenom EU tržištu, zahtijevaju postojanje pouzdanog mehanizma za rješavanje sporova“, navodi se u saopštenju CEFTA-e.

Taj mehanizam podrazumijeva strukturisani proces čiji je cilj rješavanje sporova koji mogu nastati između dvije ili više strana uključenih u trgovinu.

Prema riječima direktora CEFTA Sekretarijata, Emira Đikića, da bi se spriječio štetan uticaj na trgovinu i ukupne odnose između CEFTA strana, trgovinske barijere moraju se prevazići, a sporovi rješavati.

„Uspostavljanje brzog, transparentnog, prilagodljivog i ekonomičnog mehanizma za rješavanje sporova je cilj kontinuiranih pregovora. Takav sistem mora biti vođen pravilima, nezavisan, nepristrasan i u krajnjem mora biti u stanju da garantuje zaštitu i sprovođenje“, rekao je Đikić.

Očekuje se da će, kako je dodao, poboljšani mehanizam za rješavanje sporova značajno doprinijeti integraciji unutar CEFTA-e, kroz veću predvidljivost.

David Hudson iz Generalnog direktorata za politiku susjedstva i proširenja Evropske komisije (DG NEAR) naveo je da efikasan mehanizam za rješavanje sporova daje trgovačkim društvima i investitorima povjerenje prilikom upostavljanja poslovanja na novim tržištima.

„Zbog toga je rad unutar CEFTA-e na poboljšanom mehanizmu za rješavanje sporova toliko važan za jačanje trgovine na Zapadnom Balkanu. Ostvaren je napredak, pa se nadamo da će dogovor biti postignut do kraja godine”, rekao je Hudson.

Prepoznajući značaj usvajanja efikasnog mehanizma za rješavanje sporova unutar CEFTA-e, vršiteljka dužnosti generalne direktorice za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jovana Krunić, istakla je da je finalizacija pregovora o Dodatnom protokolu 7 o rješavanju sporova definisana kao jedan od prioriteta tokom predsjedavanja CEFTA-om ove godine.

Ona je ohrabrila sve članice CEFTA-e da nastave sa konstruktivnim pristupom pregovorima u cilju zatvaranja preostalih otvorenih pitanja i okončanja pregovora tokom ove godine i tokom predsjedavanja Crne Gore.

Prema njenim riječima, funkcionalan mehanizam za rješavanje sporova može donijeti mnoge prednosti sporazumu o slobodnoj trgovini i njegovim stranama. Može pomoći u sprečavanju i rješavanju trgovinskih sporova na blagovremen i efikasan način, smanjujući na taj način neizvjesnost i povećavajući predvidljivost za preduzeća i investitore. Takođe može promovisati poštovanje pravila i obaveza iz sporazuma, što zauzvrat podstiče jednake uslove za sve strane.

Pregovori o CEFTA Dodatnom protokolu 7 započeti su 2020. godine, a zasnovani su na sistemu Svjetske trgovinske organizacije (STO) i modelu Evropske unije. Mehanizam uključuje konsultacije ili pregovore, posredovanje i arbitražu za što brže i jednostavnije rješavanje sporova između strana. Dodatni protokol 7 sadrži među opštim odredbama o rokovima, troškovima i logistici, djelove koji se odnose na postupke medijacije, konsultacije, pravila o procedurama za rješavanje sporova, procedure usaglašenosti i pregled usklađenosti, kao i Kodeks ponašanja članova arbitražnog vijeća.

Pregovori o Dodatnom protokolu 7 podržani su od Konferencije Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju (UNCTAD) projekta Praćenje i izvještavanje o necarinskim mjerama i podrška implementaciji CEFTA mehanizma za rješavanje sporova, koji finansira Evropska komisija.

“Projekat pruža pravnu pomoć pregovaračima kako bi kroz dogovor usvojili moderan i efikasan mehanizam. Ostale povezane aktivnosti će biti usmjerene na podršku implementaciji Akcionog plana 7 nakon njegovog usvajanja i podizanje svijesti među preduzećima. Takođe će podržati napore u praćenju necarinskih mjera i transparentnosti propisa vezanih za trgovinu”, rekao je predstavnik UNCTAD-a.

Sadašnja pravila za rješavanje sporova propisana su CEFTA sporazumom. Jačanje ekonomske saradnje dovelo je do uvećanja trgovinskih tokova i unaprijeđenih odnosa između Strana, pa se početni mehanizam za rješavanje sporova pokazao neefikasnim za novu realnost i zahtijevao je ozbiljnu reformu zbog ograničene upotrebe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS