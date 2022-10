Preduzeti neophodne korake u cilju postavljanja drugog kabla

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podmorski elektroprenosni kabl je od visokog značaja za Crnu Goru i Italiju i postoji veliki interes za ubrzanje postavljanja drugog kabla, saopštila je italijanska ambasadorka Andreina Marsella i dodala da u tom pravcu treba što prije preduzeti neophodne korake.

Nju je primio u radnu posjetu ministar finansija Aleksandar Damjanović sa kojim je, između ostalog, razgovarala o realizaciji, odnosno postavljanju drugog kabla, za šta je neophodno što skorije stvoriti institucionalne i tržišne pretpostavke.

Marsella je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, kazala da je taj energetski projekat od visokog značaja za obje države i da za ubrzanje postavljanja drugog kabla postoji veliki interes i u Italiji.

Strateški projekat postavljanja podmorskog elektroprenosnog kabla realizovan je saradnjom italijanske kompanije Terna i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES).

Marsella je ocijenila da će izgradnja još jednog kabla dodatno doprinijeti energetskom umrežavanju svih balkanskih zemalja, gdje će Crna Gora biti prepoznata kao centar za usmjeravanje električne energije prema Italiji ali i prema drugim državama.

Damjanović je ovaj projekat okarakterisao kao jedan od ekonomski najznačajnijih za Crnu Goru.

Damjanović i Marsella su, u otvorenom i prijateljskom tonu, razgovarali o mogućnostima unapređenja tradicionalno dobre saradnje koju Crna Gora i Italija njeguju.

Damjanović je kazao da je zahvalan na otvorenoj i konkretnoj podršci koju Italija pruža Crnoj Gori na putu evropskih integracija, ocjenjujući je kao jednog od pouzdanijih i podsticajnijih partnera na tom putu.

Marsella je kazala da je njena zemlja i dalje spremna da iskreno podržava pridruženje Crne Gore evropskoj porodici, kao i da u narednom periodu očekuje ubrzanje dinamike tog puta.

Konstatovano je da dvije zemlje imaju zavidan nivo ekonomske saradnje, koja nakon pandemije koronavirusa bilježi trend rasta kako po pitanju robne razmjene, investicija i zastupljenosti italijanskih turista, tako i u dijelu tijesne i raznovrsne bilateralne saradnje u oblasti kulture, obrazovanja ali i na nivou opština.

Nakon kraće diskusije o aktuelnoj ekonomskoj i političkoj situaciji, razgovor je zaključen ocjenom da je preduslov ekonomske i finansijske stabilnosti, koja je fokus Ministarstva finansija, i politička stabilnost, a što je takođe i preduslov ubrzanja evropskih integracija Crne Gore.

