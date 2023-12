Preduzeće iz Srbije odustalo od kupovine Prve banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preduzeće iz Srbije koje je bilo zainteresovano za kupovinu kvalifikovanog učešća do 50 odsto u Prvoj banci, odustalo je od tog zahtjeva upućenog Centralnoj banci (CBCG), piše Pobjeda.

Iz CBCG nijesu precizirali koje srpsko preduzeće je bilo zainteresovano za kupovinu akcija Prve banke.

“Podnosilac zahtjeva u toku sprovođenja postupka ispitivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje odobrenja, sredinom novembra odustao je od zahtjeva, pa je CBCG donijela rješenje kojim se postupak obustavlja“, rekli su iz vrhovne monetarne institucije.

Oni su dodali i da drugih zahtjeva za izdavanje odobrenja u vezi sa namjerom kupovina akcija Prve banke nije bilo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS