Preduzeća da konkurišu za bespovratna sredstva kroz projekat EmBRACE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mikro i mala preduzeća iz Crne Gore mogu konkurisati za tri miliona EUR bespovratnih sredstava kroz projekat Unapređenje održivog rasta i konkurentnosti mikro i malih preduzeća (EmBRACE), saopšteno je iz Pivredne komore (PKCG).

Iz PKCG su podsjetili mikro i mala preduzeća iz Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve, Bara, Ulcinja, Cetinja, Danilovgrada, Nikšića, Podgorice, Tuzi i Zete da je krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru projekta EmBRACE 17. septembar.

“Pilot projekat EmBRACE je šema dodjele bespovratnih sredstava za finansiranje saradnje mikro i malih preduzeća u pograničnom području Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora”, navodi se u saopštenju.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je prvi javni poziv za dostavljanje projektnih predloga saradnje mikro i malih preduzeća u pograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u okviru Fonda projekata malih vrijednosti /Small Project Fund/ (SPF), projekta EmBRACE /Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness/.

“Prvi put na ovom programskom području, mikro i malim preduzetnicima na raspolaganju je ukupno 8,73 miliona EUR iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA III, od čega je kroz prvi poziv raspoloživo tri miliona EUR. Iznos koji se može ostvariti po projektu je 200 hiljada EUR”, rekli su iz PKCG.

Poziv za podnošenje projektnih predloga otvoren je do 17. septembra, a više o rokovima i pojedinostima o postupku podnošenja nalazi se u Vodiču za mikro i mala preduzeća kao krajnje primaoce /Guidelines for MSEs as Final Recipients/ (GfA).

“Planirano je da se kroz projekat pruži podrška mikro i malim preduzećima za podsticanje konkurentnosti kroz razvoj i prilagođavanje poslovnih modela, proizvoda, usluga i procesa sa jakim fokusom na uvođenje inovacija proizvoda ili procesa, zatim razvoj pilot-akcija i novih poslovnih rješenja, unapređenje prekogranične poslovne saradnje mikro i malih preduzeća”, navodi se u saopštenju.

Sva potrebna dokumentacija za prijavu na 1 poziv može se naći na linku: https://cbchb.eu/cbc-cro-bih-mne/embrace/project-documentation/

Prezentacija o pozivu dostupna je na linku: https://cbchb.eu/wp-content/uploads/2024/07/Radionica-za-1.-poziv-za-poduzetnike-EmBRACE-fin.pdf

Pitanja i odgovori, najčešće postavljani od potencijalnih korisnika: https://cbchb.eu/wp-content/uploads/2024/07/EmBRACE-1st-Call-QA_v2.pdf

Privrednici mogu potražiti svoje partnere ili se registrovati za pronalaženje partnera putem linka: https://cbchb.eu/cbc-cro-bih-mne/embrace/partners/

