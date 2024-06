Predstavnici TUI-a u ponedjeljak u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici njemačkog TUI-a, najveće svjetske turističke kompanije, od ponedjeljka će boraviti u Crnoj Gori kako bi se bliže upoznali sa turističkom ponudom.

Predsjednik Vlade, Milojko Spajić, se na marginama foruma Dani privrede u Berlinu sastao sa nekim od najvećih njemačkih privrednika i prezentovao potencijale Crne Gore.

“Turizam, kao najvažnija privredna grana, istaknut je kao prilika za daleko jaču saradnju Crne Gore i Njemačke i na tome će se promptno raditi. U tom kontekstu je promocija izrazito važna, a predstavnici njemačkog TUI-a, najveće svjetske turističke kompanije, od ponedjeljka će boraviti u Crnoj Gori, kako bi se bliže upoznali sa turističkom ponudom”, navodi se u saopštenju iz Kabineta predsjednika Vlade.

Tokom sastanka je notirano još mnogo prostora za jačanje ekonomske saradnje.

„Crna Gora je prva sljedeća članica Evropske unije (EU), koristi euro, dio je NATO-a, ima sjajne prirodne potencijale, ali i ljudske resurse, tako da ima mnogo razloga zašto je dobar izbor za dolazak kredibilnih investitora“, poručio je Spajić.

On je objasnio da Vlada preferira dolazak kompanija koje žele da otvore nova radna mjesta i ostanu u Crnoj Gori na duži period.

Bilo je riječi i o energetskom potencijalu, kao najboljoj šansi za ekonomski razvoj, ne samo Crne Gore, već i čitavog regiona.

“Proizvodnja iz obnovljivih izvora energije uz garantovanu stabilnost i sjajan geografski položaj, idealna su šansa za Crnu Goru da se pozicionira kao važan partner zemljama EU u toj oblasti”, dodaje se u saopštenju.

Spajić je bio učesnik dvodnevne konferencije Dani privrede u Berlinu, na kojoj je govorio na panelu Inovativno, održivo, kompetitivno – temelj jake ekonomije.

Na konferenciji, koju organizuje Ekonomski savjet Hrišćansko-demokratske unije Njemačke (CDU), učestvovali su najviši državni zvaničnici Njemačke, čelnici najvećih njemačkih i inostranih kompanija, eminentni stručnjaci, analitičari i profesori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS